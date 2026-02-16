Un nuevo recurso de Errejón suspende su cita de este martes ante el juez

Madrid, 16 feb (EFE).- El juez ha vuelto a suspender la citación de Íñigo Errejón este martes para recoger la resolución que le envía a juicio por presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá hasta que la Audiencia de Madrid se pronuncie sobre el último recurso presentado esta mañana por el exdirigente político.

La defensa del exportavoz de Sumar ha recurrido la resolución en la que el magistrado Adolfo Carretero informó el viernes a la Audiencia Provincial de que la actriz continuaba como acusación en el procedimiento, después de que este órgano judicial preguntase al respecto tras el primer anuncio de Mouliaá de que dejaba el caso.

Mouliaá reconsideró su postura y decidió continuar adelante, y así se lo notificó el viernes el juez a la Audiencia de Madrid, que tiene pendiente resolver si respalda o no el procesamiento de Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a la actriz.

Con este escenario y tras un nuevo recurso del también cofundador de Podemos, el juez ha decidido suspender la citación de Errejón para notificarle oficialmente la apertura de juicio oral en su contra, a la espera del dictamen de la sección cuarta de la Audiencia Provincial.

Este órgano judicial -que resuelve los recursos contra las decisiones del magistrado- debe señalar ahora una vista de deliberación y fallo sobre ambos recursos, que serán determinantes para el devenir del procedimiento.

Un procedimiento que en las últimas semanas ha sufrido varios giros, después de que la actriz anunciase en redes sociales que retiraba su acusación contra el también cofundador de Podemos por motivos personales y de salud, aunque aclaró que no se retractaba de los hechos que denunció en 2024.

Tras la sorpresa que generó su decisión, en el terreno judicial, el magistrado que lleva el caso, Adolfo Carretero, le pidió presentar su escrito de renuncia debidamente, es decir, firmado por su abogado o procurador, si bien a los días la actriz cambió de parecer y anunció que seguía adelante.

"Ahora sí que voy a ir hasta el final", dijo la semana pasada ante la prensa, tras informar al juez de que continuaba como acusación, al considerar que la decisión de la Fiscalía de pedir la absolución de Errejón "no puede quedar impune".

En consecuencia, el juez Carretero continuó adelante con el procedimiento y citar al exdirigente político, si bien finalmente ha suspendido la citación.

Esta causa se remonta a finales de octubre de 2024, cuando Elisa Mouliaá denunció públicamente en la red X haber sido víctima de acoso sexual por parte de Errejón. Ese mismo día presentó denuncia ante la Policía, relatando tres episodios de agresión sexual ocurridos en una noche de septiembre de 2021. Errejón dimitió de todos sus cargos políticos.

Tras unos meses de instrucción, el juez propuso juzgar al politólogo por presuntas agresiones sexuales por las que Mouliaá pide para él tres años de cárcel. La Fiscalía, en cambio, pidió archivar la causa al considerar que no se había acreditado que el político fuese consciente de que aquella "relación sexual" no era deseada por parte de la actriz.

En paralelo a este procedimiento, el exportavoz de Sumar mantiene una querella por presuntas calumnias contra Elisa Mouliaá, que se sigue en otro juzgado de Madrid. EFE