Sancionan a un club de voleibol por no jugar en Ourense debido a alerta por borrasca

Madrid, 16 feb (EFE).- El Club Voleibol Leganés, de la Superliga 2 femenina, ha expresado su queja por la sanción que le impuso el Comité de Competición por no viajar a Ourense para disputar el partido ante el Aceites Abril Voleyourense programado el pasado 24 de enero debido a la alerta por el mal tiempo generada por la borrasca Ingrid.

El órgano disciplinario, dependiente de la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB), resolvió que se trató de una "incomparecencia injustificada", por lo que dio el partido por perdido por 3-0 al equipo de la localidad madrileña y le descontó un punto de la clasificación, según la resolución a la que ha accedido EFE.

El Club Voleibol Leganés considera desproporcionado el castigo porque, señaló, primó la seguridad de las jugadoras ante los avisos de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de la empresa de transporte con la que iba a viajar en autocar a la ciudad gallega.

Alega que informó el día antes del encuentro tanto a la RFEVB como al club orensano de que no era viable el desplazamiento a causa de la situación meteorológica y de las nevadas que apuntaban los pronósticos en la mitad norte del país.

El Aceites Abril Voleyourense reclamó la victoria del partido al entender que "no fue suspendido oficialmente", que la instalación donde se iba a jugar estaba disponible y que "el equipo visitante no inició el desplazamiento, ni planteó alternativas".

"No es una negligencia, ni una incomparecencia. No nos negamos a jugar, sino que entendimos que no se daban las circunstancias. No podíamos viajar si no sabíamos si íbamos a poder llegar o volver. Es injusta e imcomprensible la decisión de Competición", lamentó en declaraciones a EFE el director deportivo del Club Voleibol Leganés, Rafa Ramírez.

Tras subrayar que los árbitros tampoco acudieron al encuentro, Ramírez criticó el comportamiento del club gallego: "Ha pecado de poco 'fair play' y de poca empatía".

La entidad madrileña está preparando alegaciones al Comité de Apelación con el fin de que revoque la sanción y de que no se vean perjudicadas sus aspiraciones de ascenso a la división de honor.

El equipo de Leganés ocupa la segunda posición en el grupo A de la competición, en el que el conjunto ourensano es octavo, sin opciones de subir de categoría.

"Cuando la seguridad está en juego, lo primero son las personas. Nuestro club protegió a sus jugadoras ante una situación meteorológica adversa y ha sido penalizado por ello. Os pedimos vuestro apoyo para que se revise esta decisión", publicó el Club Voleibol Leganés en redes sociales.

Desde el entorno de la entidad madrileña, se ha lanzado una campaña en la plataforma de internet Change.org para amplificar su queja.

"Quizás hubiera sido necesario que se produjera una desgracia y ahora nos estuviéramos lamentando, para mostrar la mejor cara del equipo de Ourense mientras guardaban un minuto de silencio antes del siguiente partido", se esgrime en la iniciativa.

La petición emplaza a la RFEVB a "revaluar este caso y a retirar la penalización impuesta" con el fin de que se analicen "de nuevo las circunstancias extraordinarias que llevaron a tomar una decisión prudente y necesaria para la seguridad de las jugadoras". EFE

