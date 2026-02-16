Riesgo de desbordamiento del Duero en las provincias de Soria, Burgos, Valladolid y Zamora

Valladolid, 16 feb (EFE).- La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha avisado este lunes por la mañana de una decena de tramos de ríos en riesgo de desbordamiento por el elevado caudal acumulado durante las últimas horas, principalmente el Duero, como consecuencia de las lluvias y deshielo tras el leve aumento de las temperaturas.

Cuatro provincias de encuentran advertidas por esta situación: Soria, Burgos, Valladolid y Zamora, principalmente el río Duero pero también varios embalses a punto de llenarse y verse obligados a desembalsar, según las mismas fuentes.

El Duero, río principal de la Cuenca, acumula un caudal de 1.318,3 litros por metro cúbico en San Miguel del Pino (Valladolid), de 1.300 en Toro (Zamora) y de 2.352 en Saucelle (Salamanca) que ha aumentado el máximo volumen a esta hora.

El caudal del Duero es menor, aunque el peligro de desbordamiento existe, en las poblaciones sorianas de Gormaz (269,4) y Navapalos (340); en las burgalesas de Vadocondes (300) y Aranda de Duero (323); y en las vallisoletanas de Herrera de Duero (635,8), San Miguel del Pino (1.318,3) y Quintanilla de Onésimo (789,6)

A su paso por la capital de Zamora, donde la pasada semana el Duero rebosó e inundó carriles-bici y paseos fluviales para peatones, el caudal ha bajado hasta los 1.219,2 metros cúbicos por segundo, hasta un nivel amarillo de aviso que indica un riego bajo según la escala cromática que emplea la CHD de menor a mayor peligro: amarillo, naranja y rojo.

En cuanto a embalses se refiere, el Duero figura en nivel rojo (116,2) a la salida del embalse de la Cuerda en Soria, en el curso alto del cauce.

El embalse del Linares del Arroyo (Segovia), que represa agua del Riaza en las inmediaciones del municipio del mismo nombre, también figura en rojo por encontrarse a punto de saturación. EFE