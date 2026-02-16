Espana agencias

Mozas, esperanzado en sorprender al Montpelier en la Liga Europea

Irun (Gipuzkoa), 16 feb (EFE).- El entrenador del Irudek Bidasoa-Irun, Álex Mozas, confía en que su equipo pueda plantar cara a un Balonmano Montpellier superior a nivel económico y con una gran plantilla en el inicio de la ronda principal de octavos de final de la Liga Europea que se disputa este martes en la ciudad gala.

"Son ese tipo de partidos que nos gustan jugar porque ellos tienen muchas estrellas y es un grande que fue campeón de Europa hace poco tiempo", recordó el preparador madrileño tras entrenar este lunes a su equipo en Artaleku antes de salir de viaje.

Mozas ha puesto el acento en que, en función de los resultados que se den con los alemanes del Kiel y Flensburg que completan el grupo, el lance de este martes podría ser "como una eliminatoria a dos partidos y la vuelta aquí".

"Si la renta no es positiva al menos que sea cercana, porque dentro de un mes cuando juguemos de nuevo, probablemente habremos recuperado efectivos y sabemos que en Artaleku se puede hacer cualquier cosa", declaró Mozas sobre este compromiso europeo ante un rival que, recordó, "viene de perder y aunque será un partido duro nuestro equipo va a responder".

El jugador de primera línea Eneko Furundarena, por su parte, puso el acento en la recuperación anímica que supuso lograr el primer triunfo de 2026 ante un Puente Genil que puso las cosas muy difíciles, lo que ha elevado la moral de la plantilla para este choque en Montpellier.

"Era importante volver a la senda de la victoria. El martes sufrimos una derrota dolorosa por eso era importante recuperar las sensaciones, el sábado conseguimos sumar los dos puntos y ahora estamos contentos", declaró Furundarena. EFE

