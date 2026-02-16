McGrath lidera el eslalon tras la primera manga

Bormio (Italia), 16 feb (EFE).- El noruego Atle Lie McGrath lidera el eslalon de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), que se disputa este lunes en Bormio.
McGrath cubrió la primera manga, en pista Stelvio de la nevosa Bormio, en 56 segundos y 14 centésimas, 59 menos que el suizo Loic Meillard, que es segundo.
El austriaco Fabio Gstrein, a 94 centésimas, ocupa la tercera plaza provisional de una prueba que se resolverá con la decisiva segunda manga, a partir de la una y media de la tarde (las 12:30 horas GMT). EFE
