La Guía Repsol 2026 corona a tres nuevos 3 Soles: A Tafona, Ramón Freixa Atelier y Voro

Tarragona, 16 feb (EFE).- La cocina comprometida con el territorio y las mujeres productoras de Lucía Freitas del restaurante gallego A Tafona; la oda al placer de Ramón Freixa en el madrileño Ramón Freixa Atelier, y la fusión mallorquina y andaluza de Álvaro Salazar del balear Voro logran 3 Soles, la máxima calificación de la Guía Repsol.

La Gala de Soles Guía Repsol celebrada en el Palacio Ferial y de Congresos bajo el lema ‘Sigamos probando cosas nuevas’, ha reunido a más de 200 cocineros de toda España y entregado 83 nuevos Soles que muestran la diversidad y buen hacer de la cocina española.

En esta edición 2026, los Soles Guía Repsol suman 83 nuevos establecimientos: 3 Tres Soles, 11 Dos Soles y 69 Un Sol, distribuidos por toda la geografía española y Andorra.

En el listado de este año, destacan proyectos que fusionan cocinas regionales demostrando que la fusión ya no es asiática, sino local.

También son tendencia los menús cortos y dinámicos, que ganan terreno a los largos de degustación, hasta el punto de que las barras gastro, en las que se cocina frente al comensal, crecen sin parar, ha señalado la directora de la Guía Repsol, María Ritter.

A lo largo de la gala, cerca de 150 cocineros, entre los nuevos Soles y los Tres Soles veteranos, han subido al escenario para recoger el trofeo que les identifica como los grandes chefs que están revolucionando el panorama gastronómico en toda España.

Entre los 83 nuevos Soles destacan los tres que han logrado el máximo reconocimiento:

Así, la propuesta de Lucía Freitas en Santiago de Compostela, A Tafona, hace gala de su alma gallega con una visión moderna y con el apoyo de una red de mujeres productoras y artesanas que surten al restaurante.

En Capdepera (Mallorca), el cocinero jienense Álvaro Salazar y su restaurante Voro se vuelca en el Mediterráneo con influencia andaluza; mientras que Ramón Freixa, tras un paréntesis cerrado por cambio de ubicación, revalida los Tres Soles en el Atelier, en Madrid, donde cuenta con una barra sólo para diez comensales.

Con las nuevas incorporaciones ya son un total de 808 restaurantes reconocidos con los Soles Guía Repsol: 46 Tres Soles, 173 Dos Soles y 589 Un Sol, además de 1.605 Restaurantes Guía Repsol (hasta ahora denominados Recomendados), con 242 novedades.

Catalunya (122), Comunidad de Madrid (98), Andalucía (77), Euskadi (75), Comunitat Valenciana (68) y Castilla y León (54) son las regiones donde más Soles brillan.

Dos Soles

Once son los restaurantes que se estrenan con Dos Soles Guía Repsol: El diálogo entre vino y cocina de Barahonda, ubicado en una bodega centenaria en Yecla (Murcia); Bascoat (Madrid), donde sobresale una cocina vasca actualizada; Callizo, que apuesta por la cocina de monte del Alto Aragón en Aínsa (Huesca); Dos Palillos (Barcelona), en el que el Mediterráneo y Asia se hermanan con éxito.

También han sido distinguidos Dromo (Badajoz), mezcla de memoria familiar con vanguardia para ensalzar sabores populares; Fierro (Valencia), entre la costa y la huerta del entorno y Argentina; y La Bicicleta, en Hoznayo (Cantabria), que se mueve entre lo actual y lo atemporal para recuperar las raíces.

Con dos Soles también ha sido reconocido el buen hacer del Mesón Sabor Andaluz, que eleva el producto humilde con una cocina familiar en Alcalá del Valle, en la Sierra de Cádiz; San Hô, en Tenerife, que presenta un viaje culinario mestizo con parada en las islas canarias; Smoked Room Madrid, con las brasas y la temporada como protagonistas, y el Vandelvira, de Jaén, donde los vegetales son los reyes de un menú pegado a la tierra.

Un Sol

Los jóvenes cocineros son multitud entre los nuevos restaurantes reconocidos con Un Sol Guía Repsol 2026.

En total son más de una treintena los que se incorporan a la Guía con propuestas sostenibles, creativas y con menús más cortos y asequibles, como demandan los comensales.

Como ha destacado el presidente de Repsol, Antonio Brufau, la Guía se distingue “por estar pegada a la calle, detectando tendencias, reconociendo tanto a quienes llevan toda una vida defendiendo un proyecto culinario como a quienes llegan con una mirada fresca y transformadora”.

Así, esa mezcla de veteranía y juventud es “una de nuestras mayores riquezas”, ha destacado.

En cerca de una veintena de restaurantes es posible comer muy bien en torno a los 50 euros, como en Trèsde (Madrid), Moral (Santa Cruz de Tenerife) o Farigola&Menta (Valencia).

La fusión internacional retrocede ante la fusión entre regiones de España, como Cervus (Tarragona), un mix entre Cataluña y Andalucía; Troqué (Adeje -Tenerife-), que entronca Canarias con el País Vasco y Asturias; o Besta (Barcelona), que mira al Mediterráneo y al Atlántico gallego.

Sentarse en una barra proporciona entrada en primera fila al espectáculo de cocinar en directo, como en EMi (Madrid); 539 Plats Forts, en Puigcerdá (Girona); El Bar Old School Food (Mérida), o Siseo (Lleida).

En las cartas hay un regreso a los procesos artesanales de antes, como la elaboración de embutidos propios, las verduras trabajadas como plato principal, o las brasas, que han dado el salto de los asadores tradicionales a las cocinas de ciudad. EFE

