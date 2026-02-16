La Bolsa española sube el 0,93 % tras la apertura y recupera los 17.800 puntos

(Actualiza la con más datos)

Madrid, 16 feb (EFE).- La Bolsa española sube el 0,93 % tras la apertura de este lunes y recupera los 17.800 puntos, aupada por la banca, en una jornada en la que no contará con referencias macroeconómicas relevantes, ni tampoco con Wall Street, cerrado por el Día de los Presidentes.

Tras la apertura, el IBEX 35, el principal selectivo español, alcanza los 17.838,8 puntos, tras avanzar ese 0,93 %. Las ganancias del año son del 3,06 %.

En el selectivo, Santander es el valor que más sube, el 2,67 %; seguido de Indra, el 2,25 %; CaixaBank, el 2,25 %; y Sabadell, el 2,08 %.

ACS también avanza el 2,02 %; Bankinter, el 1,90 %; y BBVA, el 1,73 %.

Inditex gana el 10,8 % y Repsol el 0,06 %, mientras que Telefónica se deja el 0,22 % e Iberdrola el 0,55 %.

Enagás, con una caída del 0,83 %, y Endesa, del 0,63 %, son los valores que más bajan del IBEX 35.

La Bolsa española ha abierto este lunes en positivo e intenta así romper una racha de cuatro jornadas en rojo.

El pasado viernes, el IBEX 35 perdió el 1,25 % y se situó por debajo de los 17.700 puntos lastrado por el sector bancario y las siderúrgicas.

De esta manera, en el cómputo semanal, el indicador cayó el 1,51 % en su peor semana en casi tres meses.

Mientras, Wall Street cerró el pasado viernes mixto, en una jornada en la que se conoció que la inflación estadounidense se moderó hasta el 2,4 % interanual en el mes de enero.

En la semana, los índices de Wall Street registraron pérdidas a pesar de la moderación de la inflación (refuerza la idea de recortes de tipos de la Reserva Federal, Fed, a finales de año) y de la caída del paro, afectados por las dudas sobre la rentabilidad a corto plazo de las inversiones en inteligencia artificial (IA).

Wall Street no operará hoy por el festivo del Día de los Presidentes, lo que, según los analistas de Renta4, provocará una sesión de bajo volumen.

En Asia, las bolsas de Shanghái y Shenzhen tampoco han abierto por el inicio del Año Nuevo chino, mientras que la Bolsa de Hong Kong cerrará a mediodía.

Mientras, el Nikkei de Tokio ha perdido el 0,24 % en una jornada en la que se ha conocido que la economía japonesa creció el 1,1 % en 2025 gracias a la recuperación del consumo.

No obstante, la economía del país se expandió un 0,1 % entre octubre y diciembre, por debajo de las expectativas de la mayoría de los analistas.

En Europa, donde el euro baja y se cambia a 1,187 dólares, los principales mercados han arrancado la semana en verde: Fráncfort y Milán suben el 0,37 %, Londres el 0,14 % y París, el 0,10 %.

Los expertos de Link Securities prevén ligeros movimientos este lunes, en una jornada en la que a nivel económico solo destaca la publicación del dato de producción industrial en Europa, mientras se reúne el Eurogrupo.

En otros mercados, el oro baja el 0,8 %, hasta los 5.002,9 dólares; y la plata, el 0,52 %, hasta los 77,01 dólares.

El crudo Brent cotiza a 67,61 dólares el barril tras perder el 0,21 %.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años desciende al 3,116 %, con la prima de riesgo en 37 puntos básicos. EFE

(foto)(vídeo)