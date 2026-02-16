La Bolsa española sube el 0,47 % e intenta romper con cuatro sesiones en rojo

Madrid, 16 feb (EFE).- La Bolsa española ha arrancado la semana en positivo, con un alza del 0,47 %, e intenta así poner fin a una racha de cuatro sesiones consecutivas de pérdidas, en una jornada en la que no contará con referencias macroeconómicas relevantes, ni tampoco con Wall Street, cerrado por el Día de los Presidentes.

En la apertura de la jornada, el IBEX 35, el principal selectivo español, alcanza los 17.55,5 punto,s tras avanzar ese 0,47 %. Las ganancias del año son del 2,50 %-

En una sesión en la que las bolsas chinas tampoco han operado por la celebración del Año Nuevo chino, el oro baja, el 0,63 %, hasta los 5.011,41 dólares; la plata, el 0,26 %, hasta los 77,25 dólares; mientras que el crudo Brent cotiza a 67,67 dólares el barril tras perder el 0,12 %. EFE

