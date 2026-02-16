Espana agencias

Illa se reincorpora y promete recursos, "exigencia y ambición" en Rodalies y servicios públicos

Guardar

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reincorporado este lunes a sus funciones al frente del Gobierno catalán y ha asegurado que este está plenamente dedicado a reforzar los servicios públicos y las infraestructuras, entre las que ha citado Rodalies, y a dedicar para ello todos los recursos que hagan falta, textualmente, y la "exigencia y ambición" de su Ejecutivo.

Lo ha dicho en una declaración institucional en su reincorporación a sus funciones de presidente en el Palau de la Generalitat, después de un mes de baja por una osteomielitis púbica, y con varios frentes abiertos: la crisis en Rodalies, las huelgas de docentes y sanitarios y en medio de la negociación para los Presupuestos con los Comuns, y pendiente de abrirse formalmente con ERC.

El presidente ha afirmado que ha sido plenamente consciente de la situación y los días difíciles, en sus palabras, en Cataluña durante su delegación de funciones; ha reconocido la tarea del Govern durante este mes; ha agradecido al sistema de salud pública catalán, al equipo médico que le ha atendido y a su familia; y ha agregado que se reincorporará progresivamente, siguiendo las indicaciones médicas y "con muchas ganas, energía y determinación".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pickel, Riedel, Romero y Ngonge, altas en el Espanyol; Swedberg y Jutglá, en el Celta

Infobae

Noruega recupera el trono de relevo femenino ante una accidentada Suecia

Infobae

El Manresa, último ensayo para un Barça bajo mínimos antes de la Copa del Rey

Infobae

Simeone: "Agradezco todos los días por el lugar que tengo y el afecto que recibo"

Infobae

El esmoquin evoluciona, la moda va más allá del clásico

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Borja Cabezón, adjunto a la

Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, usó una empresa para no pagar impuestos, según ‘El Confidencial’

¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid