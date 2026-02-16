Illa se reincorpora y promete recursos, "exigencia y ambición" en Rodalies y servicios públicos

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reincorporado este lunes a sus funciones al frente del Gobierno catalán y ha asegurado que este está plenamente dedicado a reforzar los servicios públicos y las infraestructuras, entre las que ha citado Rodalies, y a dedicar para ello todos los recursos que hagan falta, textualmente, y la "exigencia y ambición" de su Ejecutivo.

Lo ha dicho en una declaración institucional en su reincorporación a sus funciones de presidente en el Palau de la Generalitat, después de un mes de baja por una osteomielitis púbica, y con varios frentes abiertos: la crisis en Rodalies, las huelgas de docentes y sanitarios y en medio de la negociación para los Presupuestos con los Comuns, y pendiente de abrirse formalmente con ERC.

El presidente ha afirmado que ha sido plenamente consciente de la situación y los días difíciles, en sus palabras, en Cataluña durante su delegación de funciones; ha reconocido la tarea del Govern durante este mes; ha agradecido al sistema de salud pública catalán, al equipo médico que le ha atendido y a su familia; y ha agregado que se reincorporará progresivamente, siguiendo las indicaciones médicas y "con muchas ganas, energía y determinación".

