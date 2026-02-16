Espana agencias

Illa se muestra "más determinado que nunca" en su regreso: "Sé lo que Cataluña necesita"

Barcelona, 16 feb (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado este lunes "más determinado que nunca" en su regreso a la actividad tras un mes de baja: "Sé lo que Cataluña necesita. Sé lo que los catalanes y catalanas reclaman. Sé lo que hay que hacer", ha afirmado.

En una declaración institucional desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, en sus primeras palabras desde que una osteomielitis púbica le apartara de los focos el pasado 17 de enero, Illa, que ha comparecido de pie y sin muletas, ha dicho ser consciente de que los últimos han sido "días difíciles para el país".

Ha hecho referencia a la crisis de Rodalies, ante la que el Govern ha fijado "un rumbo de exigencia y de ambición" que se ejecutará "de manera exhaustiva, metódica y rigurosa".

También ha mencionado las consecuencias, con pérdidas de vidas humanas incluidas, de episodios climáticos "extremos": ha llamado a "tomar conciencia de que en todo momento la prioridad absoluta es nuestra seguridad y protección" y ha recetado "plena confianza en que Cataluña está preparada para afrontar y resolver cualquier situación".

"Vienen meses importantes y decisivos para Cataluña. Es hora de convertir los buenos deseos, que estoy seguro que la mayoría compartimos, en compromisos reales", ha señalado el president.

Illa, que ha llegado al Palau de la Generalitat sobre las 7:30 horas, ha resuelto que "no es tiempo ni de fatalismos ni de conformismos ni de irresponsabilidades" y ha reivindicado que "un país se construye con consciencia, con responsabilidad y con exigencia, con valor y con razones".

Tras agradecer lo hecho a los servicios médicos y poner en valor el sistema de salud pública, el president ha centrado parte de su intervención en la crisis de la vivienda.

También ha alabado el "buen trabajo hecho" durante su ausencia por el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y ha deseado una pronta recuperación a la consellera de Educación, Esther Niubó. EFE

