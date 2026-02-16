Extinguido el incendio en Cabo Tiñoso, en Cartagena (Murcia)

Murcia, 16 feb (EFE).- El incendio declarado el pasado sábado en el espacio natural de Cabo Tiñoso, en Cartagena, ha quedado extinguido esta tarde, ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.

En una breve nota, el 112 indica que a las 14:15 horas el "agente medioambiental al mando de la extinción declara el incendio EXTINGUIDO".

El fuego, que se desató la noche del sábado, quedó estabilizado el domingo por la mañana y controlado por la tarde, pero los efectivos desplegados para apagarlo han permanecido vigilando la zona hasta su extinción.

Las llamas han destruido 98 hectáreas de matorral y monte bajo, según una primera valoración, y su origen podría ser la caída de cables del tendido eléctrico por el fuerte viento que se registró en la zona el sábado, según una primera estimación de la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales (Brida).

En las labores de extinción han participado un centenar de personas, entre ellas miembros de brigadas forestales, agentes medioambientales y técnicos de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, bomberos, Policía Local y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena y Guardia Civil. También actuaron dos helicópteros de las bases de Alcantarilla y La Pila, con una brigada helitransportada.

La zona de Cabo Tiñoso es un espacio natural de alto valor ecológico, integrante de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, de paisaje escarpado y naturaleza salvaje, y muy apreciado para practicar el senderismo y otras actividades.

El área está incluida en las clasificaciones de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Sus aguas forman parte de la Red de Reservas Marinas de España. EFE