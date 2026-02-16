El temporal afectada a 119 carreteras: 63 cortadas por inundaciones y 15 por hielo y nieve

Madrid, 16 feb (EFE).- El temporal de lluvia y nieve que azota la Península afecta a las 5:30 horas de este lunes a un total de 119 carreteras de la red secundaria y nacional, de las que 63 sufren cortes a la circulación en algunos de sus tramos por las inundaciones y 15 por hielo y nieve.

Según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), las carreteras de Andalucía siguen siendo las más perjudicadas por el temporal de lluvias, con 41 de sus vías afectadas, ya sea por encontrarse cerradas al tráfico o por tener restricciones a la circulación, sobre todo en las provincias de Cádiz, Córdoba y Granada.

Las carreteras de Castilla y León también se encuentran muy afectadas, sobre todo en la provincia de Soria, con cortes en 18 vías.

La nieve y el hielo han obligado a cerrar al tráfico algunos tramos en 15 vías secundarias de Almería, Granada, Huesca, Teruel, Asturias, Cantabria, Salamanca, Barcelona y Navarra.

Además, en 16 carreteras es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, así como en una está prohibida la circulación de camiones y en siete se recomienda circular con precaución.

La DGT pide a los conductores que eviten circular por las zonas afectadas y que consulten la información del tiempo y el estado de las carreteras antes de emprender la marcha. EFE