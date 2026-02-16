Espana agencias

El Supremo valida cazar al lobo sólo si es la única solución para evitar daños al ganado

Guardar

Madrid, 16 feb (EFE).- El Tribunal Supremo (TS) autoriza la caza del lobo "sólo cuando constituya la única solución para evitar daños al ganado", por lo que considera que debe ir precedida de un examen de "medidas alternativas" que "razonablemente" puedan adoptar las explotaciones ganaderas para impedir sus ataques.

La sentencia, fijada el pasado 12 de febrero pero hecha pública este lunes por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del propio TS, confirma en casación la del Tribunal Superior de Cantabria que en su día anuló las autorizaciones dadas por el Ejecutivo regional cántabro para la "extracción" de varios ejemplares que podían causar daños al ganado en esta comunidad autónoma.

El tribunal recuerda que todas las poblaciones de lobo en España fueron incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), lo que les permitió adquirir "el máximo nivel de protección que dispensa nuestra legislación" y en particular la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Aun reconociendo la competencia de las comunidades autónomas para adoptar medidas de gestión de la especie que puedan incluir la muerte de ejemplares, el TS indica que estas medidas "deben someterse a unas rigurosas condiciones" previstas por la normativa, teniendo en cuenta las pautas aplicadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la aplicación de la Directiva Hábitats.

La caza de un número concreto de lobos requiere además "la comprobación del buen estado de conservación de la especie", precisa, y para ello "no es suficiente con observar que su población se ha incrementado en uno o varios municipios concretos", sino que, "a causa del amplio territorio en el que se mueve", se hace necesario "un estudio más extenso".

Por todo ello, la muerte de ejemplares "debe ser selectiva" y "no es posible permitir que se aplique de forma indiscriminada a un determinado número de individuo sin otra concreción", concluye. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temporales provocan que unos mil frailecillos lleguen muertos o heridos a la costa norte

Infobae

Claves del fondo España Crece que aspira a movilizar una inversión de 120.000 millones

Infobae

La industria alimentaria reitera su compromiso con la publicidad responsable

Infobae

Extinguido el incendio en Cabo Tiñoso, en Cartagena (Murcia)

Infobae

67-79. El Joventut agrava la crisis del Casademont

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El CIS dibuja una amplia

El CIS dibuja una amplia mayoría de españoles que percibe a Donald Trump como un “peligro” para la paz mundial

Abascal vuelve a imponerse a Feijóo como alternativa para liderar el Gobierno, según el CIS

La Fiscalía recurre el tercer grado concedido al etarra Asier Arzalluz Goñi al considerar que no cumple los requisitos

María Guardiola se desdice para gobernar Extremadura: “El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox”

El CIS impulsa al PSOE tras el fracaso en las elecciones aragonesas y le coloca casi 10 puntos por encima del PP

ECONOMÍA

¿Por qué los jóvenes españoles

¿Por qué los jóvenes españoles no se afilian a los sindicatos?

La subida del salario mínimo interprofesional generará cambios en los subsidios para trabajadores mayores de 52 años

La justicia levanta el embargo a una madre por no pagar los gastos escolares de sus hijas tras acreditar que había un pacto privado con el padre

Una empleada de MediaMarkt logra que la justicia declare ilegal el registro diario de su bolso y es indemnizada con 7.251 €

Pedro Sánchez carga contra la patronal por oponerse a subir el salario mínimo: “Cuando toca apretarse el cinturón nos lo apretamos todos y cuando toca repartir, lo hacemos todos”

DEPORTES

Jugó en el Real Madrid

Jugó en el Real Madrid y ahora se dedica a la construcción de barcos: “No es una vergüenza como la gente piensa”

El plan de Adrian Newey para salvar a Aston Martin y Fernando Alonso tras los problemas de pretemporada: “Sé cómo voy a sacaros de este lío”

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey