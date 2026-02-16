El PP señala la "corrupción" del CIS por decir "lo contrario" que las encuestas privadas

Madrid, 16 feb (EFE).- La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha señalado este lunes la "corrupción" del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) por decir "exactamente lo contrario" de lo que muestran "el resto de encuestas del ámbito privado".

En una rueda de prensa en la sede del partido en la calle madrileña de Génova, la popular se ha referido, a preguntas de los periodistas, al estudio del CIS publicado hoy que indica que el PSOE ganaría las elecciones con un 32,6 % de los votos, casi diez puntos por encima del PP en estimación de voto (22,9 %).

"Lo que hace el CIS es corrupción", ha subrayado Fúnez, quien ha considerado que no tiene "ningún sentido" que el organismo diga "exactamente lo contrario" que el resto de encuestadoras y "lo que están diciendo las urnas en aquellas comunidades autónomas donde se han celebrado elecciones en este año".

Una corrupción, ha dicho Fúnez, que también se ha puesto "de manifiesto" en la comisión de investigación del Senado, impulsada por el PP, que concluyó al cierre de su trabajo que el presidente del CIS, José Félix Tezanos, debía ser sustituido al frente del organismo.

La popular ha considerado que el presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez "está dejando al PSOE en mínimos históricos" por lo que el CIS debería explicar cómo hace sus cálculos.

En la misma línea se ha expresado el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, quien ha pedido seriedad y rigurosidad a la hora de gestionar el "dinero público" con el que se hacen las encuestas del CIS porque, según ha defendido, los cálculos del organismo no estuvieron cerca de los resultados en las elecciones aragonesas.

Fúster ha dicho que él no cree en las encuestas, pero sí en las tendencias. Unas tendencias que, según ha indicado, "son evidentes" por lo que ha pedido al CIS ser "un poco rigurosos" con sus análisis. EFE