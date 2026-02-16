Espana agencias

El Girona gana al Barcelona con el segundo gol de Lemar y el primero de Joel Roca

Madrid, 16 feb (EFE).- El Girona ganó este lunes por 2-1 al Barcelona con el segundo gol de la presente temporada del francés Thomas Lemar y el primero de Joel Roca, mientras que por los azulgranas anotó Pau Cubarsí su primer tanto de la presente temporada de La Liga EA Sports.

-- Clasificación tras 24 jornadas:

- Con 23 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).- Con 16 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca). Con 12 goles: Ferran Torres (Barcelona).

- Con 11 goles: Budimir (CRO) (3p) (Osasuna).

- Con 10 goles: Lewandowski (POL) (1p) y Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Borja Iglesias (3p) (Celta); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad).

- Con 9 goles: Moleiro (Villarreal).

- Con 8 goles: Raphinha (BRA) (1p) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Vinicius (BRA) (2p) (Real Madrid).

- Con 7 goles: Sorloth (NOR) y Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Vanat (UKR) (2p) (Girona); De Frutos (Rayo Vallecano); Hugo Duro (Valencia); Gerard Moreno (1p) y Mikautadze (GEO) (Villarreal).

- Con 6 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Dani Olmo (Barcelona); Antony (BRA) (Betis); Rafa Mir (Elche); Pere Milla (Espanyol); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Guedes (POR) (Real Sociedad); Akor Adams (NGR) (1p) (Sevilla).

- Con 5 goles: Toni Martínez y Lucas Boyé (ARG) (1p) (Alavés); Robert Navarro (Athletic); Ez Abde (MAR) y Fornals (Betis); Álvaro Rodríguez (URU) y André da Silva (POR) (Elche); Arambarri (URU) (2p) (Getafe); Brais Méndez (1p) (Real Sociedad); Buchanan (CAN) (Villarreal).

- Con 4 goles: Carlos Vicente (3p) (Alavés); Nico Williams (1p), Guruzeta (Athletic); Fermín y Rashford (ING) (Barcelona); Ruibal (Betis); Germán Valera (Elche); Carlos Romero, Kike García (1p) y Roberto (1p) (Espanyol); Borja Mayoral (Getafe); Tsygankov (UKR) (Girona); Iván Romero (Levante); Samu Costa (POR) (Mallorca); Raúl García de Haro y Víctor Muñoz (Osasuna); Gonzalo y Bellingham (ING) (Real Madrid).

- Con 3 goles: Almada (ARG) (Atlético de Madrid); Ferran Jutglá y Swedberg (SUE) (Celta); Cabrera (URU) (Espanyol); Liso (Getafe); Stuani (URU) (2p) y Ounahi (MAR) (Girona); Ilyas Chaira (MAR) y Viñas (1p) (Oviedo); Álvaro García (Rayo Vallecano); Güler (TUR) (Real Madrid); Barrenetxea (Real Sociedad); Djibril Sow (SUI), Isaac y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED) y Diego López (Valencia); Pépé (CIV).

- Con 2 goles: Berenguer, Sancet (2p) y Jauregizar (Athletic); Giuliano Simeone (ARG), Álex Baena, Gallagher (ING) y Koke (Atlético de Madrid); Pedri y Araujo (URU) (Barcelona); Bakambu (CGO) y Lo Celso (ARG) (Betis); El Abdellaoui (MAR), Hugo Álvarez, Pablo Durán, Carreira, Javi Rueda y Aspas (1p) (Celta); Febas y Martim Neto (POR) (Elche); Puado (1p) (Espanyol); Luis Vázquez (ARG) y Mario Martín (Getafe); Lemar (FRA) (Girona); Dela (1p) (Levante); Rubén García y Catena (Osasuna); Reina y Rondón (VEN) (Oviedo); Mendy (SEN), Fran Pérez, Isi (2p) (Rayo Vallecano); Asencio y Carreras (Real Madrid); Carlos Soler, Oskarsson (ISL) y Take Kubo (JPN) (Real Sociedad); Peque y Alexis Sánchez (CHI) (1p) (Sevilla); Pepelu (1p), Ramazani (BEL) y Luis Rioja (Valencia); Pape Gueye (SEN), Comesaña, Oluwaseyi (CAN) y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Denis Suárez, Antonio Blanco, Guevara y Pablo Ibáñez (Alavés); Unai Gómez, Maroan, Galarreta, Paredes, Nico Serrano, Iñaki Williams (1p) y Rego (Athletic); Barrios, Nico González (ARG) y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Marc Bernal, Eric García, Koundé (FRA) y Pau Cubarsí (Barcelona); Diego Llorente, Bartra, Valentín Gómez (ARG), Chimy Ávila (ARG) y Altimira (Betis); Bryan Zaragoza, Mingueza, Román y Marcos Alonso (Celta); Rodrigo Mendoza, Pedrosa, John Donald, Diang, Adam y Héctor Fort (Elche); Miguel Rubio, Roberto, Dolan (ING), Terrats y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR), Juanmi, Satriano (URU) y Juan Iglesias (Getafe); Joel Roca, Arnau, Witsel (BEL), Vitor Reis (BRA) y Joel Roca (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA), Manu Sánchez, Espí, Carlos Álvarez, Losada, Matturro (URU), Iker Losada, Olasagasti, Elgezabal y Pablo Martínez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Mascarell, Manu Morlanes, Pablo Maffeo (ARG), Sergi Darder y Pablo Torre (Mallorca); Iker Benito, Bretones, Osambela y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Ilic (SRB) y Carmo (Oviedo); Alemao (BRA), Pep Chavarría, Óscar Valentín, 'Pacha' Espino (URU) y Pathé Ciss (SEN) (Rayo Vallecano); Militao (BRA), Fran García, Mastantuono (ARG), Rodrygo (BRA), Fede Valverde (URU), Huijsen y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Odriozola, Sucic (CRO), Aramburu y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Chidera Ejuke (NIG), Alfon, Gudelj (SRB), Batista Mendy (FRA), Carmona, Kike Salas y Neal Maupay (FRA) (Sevilla); Sadiq (NIG), Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA), Gayà, Lucas Beltrán y Comert (TUR) (Valencia); Rafa Marín, Pedraza y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Juan Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla); Maffeo (Mallorca, contra Elche); Copete (Valencia, contra Espanyol); Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano, contra Osasuna); David López (Mallorca, contra Atlético de Madrid); Jose Salinas (Espanyol contra Villarreal). EFE

EFE

