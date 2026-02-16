Espana agencias

El Fiscal descarta delitos contra patrimonio y publicidad engañosa en el festival Icónica

Guardar

Sevilla, 16 feb (EFE).- La Fiscalía ha archivado la denuncia que presentó la asociación de consumidores Facua contra la empresa organizadora de Icónica Sevilla Fest y el Ayuntamiento de Sevilla por posibles delitos contra el patrimonio en la plaza de España, enclave que acoge este ciclo de conciertos, y por publicidad engañosa.

En un decreto firmado por el fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, al que ha tenido acceso EFE este lunes, el Ministerio Público archiva las diligencias sin formulación de denuncia al considerar que lo denunciado no reviste "caracteres de delito", y recuerda a Facua su derecho a reproducir su denuncia ante un juzgado.

A raíz de este archivo, el festival Icónica ha destacado en un comunicado que la Fiscalía haya concluido que no existen hechos que revistan carácter delictivo y descarte cualquier irregularidad en la organización del festival.

"Todo se ha realizado conforme a la normativa vigente y en el desarrollo del festival no existe daño ni riesgo para el patrimonio histórico", ha indicado la organización, que ha lamentado que Facua haya dañado la reputación del evento.

Además de descartar cualquier tipo penal relacionado con bienes protegidos como la plaza de España o su entorno, el decreto también confirma que la preventa de entradas es "plenamente lícita", ha señalado Icónica, que recuerda que la normativa de consumo permite ofrecer servicios futuros siempre que se proporcione información veraz y exista derecho de reembolso si el evento no llega a celebrarse.

El festival ha recordado que cumple estos requisitos, incluyendo condiciones claras de devolución y seguros específicos de cancelación.

La sociedad Green Cow Music ha presentado "en plazo y forma" la solicitud anual de ocupación de vía pública, como exige la ordenanza municipal para eventos en entornos protegidos.

Además, el festival ha sido declarado de interés público y turístico por distintos gobierno municipales desde 2022.

Icónica ha recordado que se trata de la tercera denuncia contra el festival archivada "por falta de causa", después de que en diciembre la Fiscalía ya archivara otra denuncia promovida por Concert Music y ratificara que la celebración de este evento no es fruto de ninguna "resolución arbitraria" ni se han "omitido trámites esenciales".

Igualmente fue archivada, por falta de fundamento, una denuncia por las afecciones del festival a la avifauna del cercano Parque de María Luisa.

La empresa que promueve el festival ha anunciado además que estudia acciones legales por competencia desleal contra las empresas que, a su juicio, han tratado de "menoscabar" su reputación con acusaciones que se han demostrado "infundadas" y que han sido archivadas sucesivamente por la Fiscalía. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Gobierno de Aragón mantiene activado el plan de inundaciones por la crecida del Ebro

Infobae

La hostelería tacha de "injerencia" el acuerdo del Gobierno y sindicatos para subir el SMI

Infobae

Funcas advierte de la falta de renovación en la afiliación sindical, que cae al 12 %

Infobae

El Govern estudia un complemento salarial para evitar que los jueces se vayan de Cataluña

El Govern estudia un complemento

El juez sobresee las diligencias abiertas a la ex jefa de gabinete de la Vicepresidencia de la Diputación de Teruel

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez anuncia 23.000 millones para

Sánchez anuncia 23.000 millones para el Fondo España Crece para financiar la construcción de 15.000 viviendas al año

El PP pide a Pedro Sánchez que cese a Borja Cabezón por una supuesta evasión de impuestos

Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, usó empresas falsas para no pagar impuestos, según ‘El Confidencial’

¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid