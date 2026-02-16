El Fiscal descarta delitos contra patrimonio y publicidad engañosa en el festival Icónica

Sevilla, 16 feb (EFE).- La Fiscalía ha archivado la denuncia que presentó la asociación de consumidores Facua contra la empresa organizadora de Icónica Sevilla Fest y el Ayuntamiento de Sevilla por posibles delitos contra el patrimonio en la plaza de España, enclave que acoge este ciclo de conciertos, y por publicidad engañosa.

En un decreto firmado por el fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, al que ha tenido acceso EFE este lunes, el Ministerio Público archiva las diligencias sin formulación de denuncia al considerar que lo denunciado no reviste "caracteres de delito", y recuerda a Facua su derecho a reproducir su denuncia ante un juzgado.

A raíz de este archivo, el festival Icónica ha destacado en un comunicado que la Fiscalía haya concluido que no existen hechos que revistan carácter delictivo y descarte cualquier irregularidad en la organización del festival.

"Todo se ha realizado conforme a la normativa vigente y en el desarrollo del festival no existe daño ni riesgo para el patrimonio histórico", ha indicado la organización, que ha lamentado que Facua haya dañado la reputación del evento.

Además de descartar cualquier tipo penal relacionado con bienes protegidos como la plaza de España o su entorno, el decreto también confirma que la preventa de entradas es "plenamente lícita", ha señalado Icónica, que recuerda que la normativa de consumo permite ofrecer servicios futuros siempre que se proporcione información veraz y exista derecho de reembolso si el evento no llega a celebrarse.

El festival ha recordado que cumple estos requisitos, incluyendo condiciones claras de devolución y seguros específicos de cancelación.

La sociedad Green Cow Music ha presentado "en plazo y forma" la solicitud anual de ocupación de vía pública, como exige la ordenanza municipal para eventos en entornos protegidos.

Además, el festival ha sido declarado de interés público y turístico por distintos gobierno municipales desde 2022.

Icónica ha recordado que se trata de la tercera denuncia contra el festival archivada "por falta de causa", después de que en diciembre la Fiscalía ya archivara otra denuncia promovida por Concert Music y ratificara que la celebración de este evento no es fruto de ninguna "resolución arbitraria" ni se han "omitido trámites esenciales".

Igualmente fue archivada, por falta de fundamento, una denuncia por las afecciones del festival a la avifauna del cercano Parque de María Luisa.

La empresa que promueve el festival ha anunciado además que estudia acciones legales por competencia desleal contra las empresas que, a su juicio, han tratado de "menoscabar" su reputación con acusaciones que se han demostrado "infundadas" y que han sido archivadas sucesivamente por la Fiscalía. EFE