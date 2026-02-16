Espana agencias

El All Star de Los Ángeles, con choque EEUU-Resto del Mundo, el más visto desde 2011

Guardar

Chicago (EE.UU), 16 feb (EFE).- El All Star Game de Los Ángeles, que estrenó nuevo formato con un cruce entre estrellas de Estados Unidos y del Resto del Mundo, fue el más visto desde 2011, según informó la NBA en un comunicado.

Un promedio de 8,8 millones de espectadores siguieron el partido de las estrellas en la cadena NBC, disputado en el Intuit Dome de Los Ángeles, casa de los Clippers, según datos de Nielsen y de Adone Analytics compartidos por la NBA.

El nuevo formato estrenado por la NBA ha logrado aumentar el nivel competitivo, después de que en los últimos años este partido hubiera perdido mucho interés por la falta de compromiso de los protagonistas.

El evento de este año supuso un choque entre dos equipos formados por jugadores estadounidenses, el Team Stripes y el Team Stars, y uno integrado por jugadores internacionales, el Team World.

Esta suerte de mini-mundial vio triunfar al Team Stars, integrado por Scottie Barnes, Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson y Tyrese Maxey. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Brignone lidera el gigante; Shiffrin es séptima tras la primera manga

Infobae

Una delegación del Parlamento Europeo viaja a España esta semana para analizar la legislación anticorrupción

Cinco miembros del Parlamento Europeo mantienen encuentros clave en Madrid con autoridades judiciales y civiles, en una misión excepcional para evaluar el sistema legal español y la independencia de la Justicia, ante retrasos en reformas y alarmas internacionales por corrupción

Una delegación del Parlamento Europeo

Mañueco defiende que el partido se juega en CyL y asegura que aspira a ganar y a subir en votos y en escaños

Alfonso Fernández Mañueco subraya que la cita electoral del 15 de marzo está centrada en los desafíos y ambiciones propias de Castilla y León, destacando la importancia de renovar equipos, contar con jóvenes y buscar confianza ciudadana

Mañueco defiende que el partido

Inadmitido el recurso de ecologistas contra el rechazo de que se pare el control del lobo

Infobae

El Gregorio Marañón lidera un ensayo clínico europeo para mejorar el sarcoma en los niños

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cinco fallecidos en el incendio

Cinco fallecidos en el incendio de un trastero transformado en vivienda en Barcelona

El “método de la siembra”, la modalidad de hurto con la que bandas organizadas distraen a la víctima y le sustraen el bolso en aparcamientos y gasolineras

Ayuso cesa a su consejero de Educación para intentar desbloquear la ley de Universidades, paralizada por el desacuerdo sobre la financiación

Vox lidera entre los primeros votantes: el 27,1% de jóvenes entre 18 y 20 años lo elegiría hoy en las próximas elecciones

Abascal (Vox) vuelve a imponerse a Feijóo como alternativa para liderar el Gobierno, según el CIS

ECONOMÍA

Adif confirma que la vía

Adif confirma que la vía de Adamuz está preparada para reactivar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

¿Por qué los jóvenes españoles no se afilian a los sindicatos?

La subida del salario mínimo interprofesional generará cambios en los subsidios para trabajadores mayores de 52 años

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027