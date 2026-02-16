Espana agencias

Dos detenidos en Dos Hermanas (Sevilla) por el homicidio de un joven

Guardar

Sevilla, 16 feb (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a dos personas por su presunta participación en el homicidio de un joven que fue hallado gravemente herido en un edificio abandonado junto a la carretera Nacional IV y que falleció días después en el hospital debido a los fuertes traumatismos que presentaba.

Según ha informado la Policía en un comunicado, los hechos se remontan al pasado 11 de enero, cuando un hombre fue encontrado por un viandante en una zona de estacionamiento de un edificio abandonado en dicha carretera a la altura de Dos Hermanas.

Hasta allí se trasladaron efectivos policiales y sanitarios que lo derivaron al hospital, donde la víctima quedó ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos y falleció a los pocos días a causa de los graves traumatismos que presentaba.

La investigación permitió identificar y localizar al presunto autor de los hechos y a su pareja por su presunta participación.

Una vez los detenidos pasaron a disposición judicial se decretó prisión para uno de ellos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La jueza pide a Telegram y Whatsapp los mensajes del exjefe de Gabinete de Mazón el 29-O

Infobae

Podemos duda "mucho" de que la solución a los "errores" de Sumar sea crear "Sumar 2.0"

Infobae

Generalitat cifra en un 6,2% el seguimiento de la huelga de médicos y sindicatos en un 39%

Infobae

Sánchez se verá con Modi en la India en un viaje que busca nuevas inversiones para España

Infobae

Muere la enfermera apuñalada en Benicàssim (Castellón) por su expareja, ya detenida

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez viaja a India para

Sánchez viaja a India para defender una inteligencia artificial “humanista” y captar inversiones industriales

Retrasos generalizados y demoras de hasta dos horas en el primer día de la línea Madrid-Andalucía

El Congreso frustra la ofensiva de Vox contra el burka: el ‘no’ de Junts deja sin recorrido la ley

Junts registra en el Congreso su propuesta para prohibir el burka: en qué consiste y en qué se diferencia de la de Vox

Denuncian al jefe de la Policía Nacional por una presunta agresión sexual a una subordinada: presenta su dimisión tras la apertura de diligencias

ECONOMÍA

La UE busca funcionarios y

La UE busca funcionarios y ofrece hasta 5.500 euros al mes: no se requiere experiencia pero sí una carrera universitaria

El Gobierno catalán estudia limitar la compra especulativa de viviendas: “Prohibirla es constitucional”

El Gobierno aprueba medidas de protección laboral para trabajadores del campo y empleadas del hogar tras las borrascas en Andalucía

Un padre pide anular la pensión a su hijo que tiene una discapacidad del 33% porque ha terminado la universidad: la jueza la amplía un año más para darle tiempo a encontrar trabajo

Una nieta denuncia a su abuela para reclamar un suplemento de la legítima al considerar insuficiente el legado recibido tras la muerte de su padre: la Justicia le da la razón

DEPORTES

Vinícius rompe su silencio tras

Vinícius rompe su silencio tras el partido de Champions con un comunicado: “Los racistas son cobardes”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

El Real Madrid cambia la cara para imponerse al Benfica en Lisboa y encarrila los playoff de Champions

Insultos racistas contra Vinicius en el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Alcaraz cumple en su debut en Doha y se impone al francés Rinderknech para seguir avanzando en el torneo