Dos detenidos en Dos Hermanas (Sevilla) por el homicidio de un joven

Sevilla, 16 feb (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a dos personas por su presunta participación en el homicidio de un joven que fue hallado gravemente herido en un edificio abandonado junto a la carretera Nacional IV y que falleció días después en el hospital debido a los fuertes traumatismos que presentaba.

Según ha informado la Policía en un comunicado, los hechos se remontan al pasado 11 de enero, cuando un hombre fue encontrado por un viandante en una zona de estacionamiento de un edificio abandonado en dicha carretera a la altura de Dos Hermanas.

Hasta allí se trasladaron efectivos policiales y sanitarios que lo derivaron al hospital, donde la víctima quedó ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos y falleció a los pocos días a causa de los graves traumatismos que presentaba.

La investigación permitió identificar y localizar al presunto autor de los hechos y a su pareja por su presunta participación.

Una vez los detenidos pasaron a disposición judicial se decretó prisión para uno de ellos. EFE