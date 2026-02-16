Cortado un tramo en Cantabria de la línea de tren Santander-Madrid por caída de una piedra

Santander, 16 feb (EFE).- La línea de tren entre Santander y Madrid permanece cortada al tráfico, desde las 13.00 horas, entre las localidades cántabras de Reinosa y Bárcena de Pie de Concha, por la caída de una piedra "de grandes dimensiones" a la vía, que ha arrollado un tren, pero que no ha causado ningún daño personal.

Así lo han informado a EFE fuentes del Renfe, que han explicado que se ha puesto en marcha una alternativa de transporte en autobús entre Reinosa y Bárcena de Pie de Concha para los viajeros de Cercanías, Larga y Media Distancia.

Fuentes de Adif han explicado a EFE que el tren arrolló la piedra "de grandes dimensiones" que se encontró sobre la vía en la zona de Cobejo, un pueblo del municipio de Molledo, y posteriormente ha sido apartado para comenzar a retirar la piedra.

Los pasajeros que iban en el tren que hacía la línea de Valladolid, donde salió a las 9.52 horas, a Santander, fueron trasbordados en autobús a la capital cántabra, sin que se produjera ningún daño personal.

Los equipos de mantenimiento de Adif trabajan sobre la vía para retirar también la piedra y, posteriormente, tendrán que revisar cómo está la línea para proceder a la reanudación del tráfico ferroviario, aunque las mismas fuentes de la compañía no han sabido decir cuándo se producirá el paso de trenes de nuevo por ese punto.

Las fuentes de Adif achacan la caída de la piedra al temporal que registra este lunes Cantabria. EFE