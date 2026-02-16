Continúa en la UCI la mujer agredida ayer por su expareja en su vivienda de Ibiza

Ibiza, 16 feb (EFE).- La mujer que fue agredida este domingo en su domicilio de la localidad ibicenca de Sant Antoni por su expareja continúa ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, han informado a EFE fuentes del centro hospitalario.

La víctima, de 31 años, fue trasladada en primer lugar a la UCI del hospital público Can Misses, a las 11.18 horas, en estado crítico por un traumatismo cerebral, según detalló el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

Cuatro horas después fue derivada al centro hospitalario privado donde permanece estable dentro de la gravedad y bajo estricta vigilancia médica.

La madre y la hermana de la mujer, de 56 y 27 años respectivamente, quienes estaban presentes en el momento de la agresión, también tuvieron que ser atendidas en el área de Urgencias de Can Misses por diversas heridas de menor gravedad.

El agresor, que tenía orden de alejamiento de su expareja, causó varias contusiones y traumatismos a las familiares de la víctima, aunque ambas recibieron el alta la misma mañana del domingo.

La Guardia Civil detuvo al agresor, quien pasará este lunes a disposición judicial, según ha comunicado el cuerpo de seguridad. EFE

