Espana agencias

Condenado por simular ser proveedor de servicios de la misión de la UE en Somalia

Guardar

Madrid, 16 feb (EFE).- La Audiencia Nacional ha sentenciado a tres años de prisión a un empresario por hacerse pasar por proveedor de servicios de la misión de la Unión Europea en Somalia para obtener fondos de forma fraudulenta, una sentencia que representa una de las primeras condenas en España tras una investigación de la Fiscalía Europea.

La Sección Segunda de lo Penal ha considerado al acusado, D.H.L. responsable de un delito de estafa en concurso con otro de falsedad en documento mercantil, por los que le impone también el pago de 3.000 euros de multa y la obligación de reembolsar los fondos obtenido ilegalmente.

El caso ha girado en torno a un fraude de fondos asignados a la misión de la UE de desarrollo de capacidades en Somalia (EUCAP Somalia), cuyo mandato tiene por objeto ayudar a la Policía Federal Somalí y a las autoridades somalíes a mejorar sus capacidades en la aplicación de la ley y a reforzar la seguridad marítima, según informa la Fiscalía Europea en un comunicado.

La sentencia ha declarado probado que el 27 de diciembre de 2022, el acusado, haciéndose pasar por un proveedor de servicios de equipos médicos y de laboratorio de la citada misión, envió un correo electrónico solicitando que la siguiente transferencia de fondos se realizara a una cuenta bancaria diferente, que él controlaba.

De esta manera, pudo obtener fraudulentamente la suma de 69.751,40 euros, que fueron transferidos el 9 de enero de 2023 a una cuenta bancaria que controlaba, informa el comunicado.

El condenado, que fue detenido el 20 de enero en Arahal (Sevilla) para comparecer ante la Audiencia Nacional, es uno de los empresarios para los que una jueza decretó apertura de juicio oral en 2025 junto a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la causa abierta por presunto fraude a Hacienda y falsedad documental.

La defensa de González Amador explicó a EFE que "esta persona fue proveedor de la mercantil propiedad de Alberto González Amador en el año 2021, objeto de investigación en procedimiento por delito fiscal", pero "desde el año 2021 no se ha tenido relación, vinculación o colaboración alguna con el mismo".

Este procedimiento, que está a la espera de fecha de juicio y que se sigue en un juzgado de Madrid, no está por tanto relacionado con la condena impuesta por la Audiencia Nacional a D.H.L. tras la investigación dirigida por la Fiscalía Europea -una institución de carácter supranacional.

Una condena que, según explican a EFE fuentes de esta Fiscalía, es una de las primeras impuestas por la Audiencia Nacional tras una investigación de la Fiscalía Europea: hace unos meses el Juzgado Central de lo Penal dictó la primera sentencia tras una conformidad de los acusados y en este caso ha sido la Sección Segunda de lo Penal la responsable del enjuiciamiento. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Rufián y Emilio Delgado (MM) presentan hoy su plan para la izquierda, en medio de recelos de los partidos

Rufián y Emilio Delgado (MM)

El obispo de San Sebastián dice que la regularización de migrantes es "justicia social"

Infobae

Vuelve a casa un primer grupo de desalojados en Grazalema hace 11 días por el temporal

Infobae

Guardiola rechaza lecciones sobre igualdad, que no ve como escollo en negociación con Vox

Infobae

Malinin da su versión de los Juegos: "Los más fuertes pueden librar batallas invisibles"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La prohibición del burka en

La prohibición del burka en espacios públicos, el ‘melón’ que vuelve al Congreso y que divide al PSOE

Cómo cambió la Constitución de 1978 a las Fuerzas Armadas y de Seguridad: antecedente de la Policía Nacional y reforma en la Guardia Civil y Ejército

Sánchez viaja a India para defender una inteligencia artificial “humanista” y captar inversiones industriales

Retrasos generalizados y demoras de hasta dos horas en el primer día de la línea Madrid-Andalucía

El Congreso frustra la ofensiva de Vox contra el burka: el ‘no’ de Junts deja sin recorrido la ley

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Subir el salario mínimo impulsa el crecimiento económico del país, fortalece el empleo y reduce la brecha social y de género

Los españoles se endeudan más: la demanda de crédito se dispara un 130%, hasta máximos históricos, y la morosidad se desploma

La UE busca funcionarios y ofrece hasta 5.500 euros al mes: no se requiere experiencia pero sí una carrera universitaria

El Gobierno catalán estudia limitar la compra especulativa de viviendas: “Prohibirla es constitucional”

DEPORTES

Vinícius rompe su silencio tras

Vinícius rompe su silencio tras el partido de Champions con un comunicado: “Los racistas son cobardes”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

El Real Madrid cambia la cara para imponerse al Benfica en Lisboa y encarrila los playoff de Champions

Insultos racistas contra Vinicius en el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Alcaraz cumple en su debut en Doha y se impone al francés Rinderknech para seguir avanzando en el torneo