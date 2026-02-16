Condenado por simular ser proveedor de servicios de la misión de la UE en Somalia

Madrid, 16 feb (EFE).- La Audiencia Nacional ha sentenciado a tres años de prisión a un empresario por hacerse pasar por proveedor de servicios de la misión de la Unión Europea en Somalia para obtener fondos de forma fraudulenta, una sentencia que representa una de las primeras condenas en España tras una investigación de la Fiscalía Europea.

La Sección Segunda de lo Penal ha considerado al acusado, D.H.L. responsable de un delito de estafa en concurso con otro de falsedad en documento mercantil, por los que le impone también el pago de 3.000 euros de multa y la obligación de reembolsar los fondos obtenido ilegalmente.

El caso ha girado en torno a un fraude de fondos asignados a la misión de la UE de desarrollo de capacidades en Somalia (EUCAP Somalia), cuyo mandato tiene por objeto ayudar a la Policía Federal Somalí y a las autoridades somalíes a mejorar sus capacidades en la aplicación de la ley y a reforzar la seguridad marítima, según informa la Fiscalía Europea en un comunicado.

La sentencia ha declarado probado que el 27 de diciembre de 2022, el acusado, haciéndose pasar por un proveedor de servicios de equipos médicos y de laboratorio de la citada misión, envió un correo electrónico solicitando que la siguiente transferencia de fondos se realizara a una cuenta bancaria diferente, que él controlaba.

De esta manera, pudo obtener fraudulentamente la suma de 69.751,40 euros, que fueron transferidos el 9 de enero de 2023 a una cuenta bancaria que controlaba, informa el comunicado.

El condenado, que fue detenido el 20 de enero en Arahal (Sevilla) para comparecer ante la Audiencia Nacional, es uno de los empresarios para los que una jueza decretó apertura de juicio oral en 2025 junto a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la causa abierta por presunto fraude a Hacienda y falsedad documental.

La defensa de González Amador explicó a EFE que "esta persona fue proveedor de la mercantil propiedad de Alberto González Amador en el año 2021, objeto de investigación en procedimiento por delito fiscal", pero "desde el año 2021 no se ha tenido relación, vinculación o colaboración alguna con el mismo".

Este procedimiento, que está a la espera de fecha de juicio y que se sigue en un juzgado de Madrid, no está por tanto relacionado con la condena impuesta por la Audiencia Nacional a D.H.L. tras la investigación dirigida por la Fiscalía Europea -una institución de carácter supranacional.

Una condena que, según explican a EFE fuentes de esta Fiscalía, es una de las primeras impuestas por la Audiencia Nacional tras una investigación de la Fiscalía Europea: hace unos meses el Juzgado Central de lo Penal dictó la primera sentencia tras una conformidad de los acusados y en este caso ha sido la Sección Segunda de lo Penal la responsable del enjuiciamiento. EFE