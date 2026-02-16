Comienza la huelga de médicos de una semana al mes por un estatuto que regule su profesión

Madrid, 16 feb (EFE).- Los médicos han comenzado este lunes la primera jornada de la nueva huelga contra el estatuto marco, convocada una semana al mes hasta junio, y que se desarrolla con un seguimiento desigual según las comunidades autónomas y con reproches de los seis sindicatos convocantes a los servicios mínimos impuestos.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’Mega) son los convocantes del paro indefinido, que se suma a la más de media docena de protestas secundadas en 2025 tras encallar su negociación con el Ministerio de Sanidad.

Esta primera semana de huelga se complementa con numerosas concentraciones frente a hospitales y centros de salud de toda España, donde los médicos han demostrado su rechazo a la propuesta de reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud (SNI), que el Ministerio que dirige Mónica García acordó el pasado 26 de enero con los llamados sindicatos del ámbito, es decir, los generalistas: SATSE-FSES, CC. OO., UGT y CSIF.

Los convocantes reclaman un estatuto propio que recoja las particularidades de la profesión médica, independiente del resto del personal, que incluya medidas como una clasificación profesional singular -crear una nueva categoría A1-, una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en días laborables y que todo lo que exceda se considera exceso de jornada, que deberá ser voluntaria y retribuida.

Piden también que las guardias sean voluntarias, una jubilación anticipada voluntaria total o parcial o la prohibición de la movilidad forzosa, entre otras reivindicaciones.

Según los datos recopilados por la Agencia EFE, a falta de más información de los convocantes y las consejerías del ramo, el seguimiento de esta primera jornada es desigual, según los territorios:

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha cifrado en un 18,77 por ciento el seguimiento de la huelga.Por provincias, según ha detallado el SES, el seguimiento ha sido de un 17,75 % en Badajoz y un 20,47 % en Cáceres.

La huelga de médicos convocada por Metges de Catalunya (MC) y la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud ha tenido esta mañana un seguimiento del 6,2% en Cataluña, según la Generalitat, y del 39 %, según los sindicatos convocantes.

En Cataluña, esta jornada de huelga se suma a los cuatro días de paros que ya protagonizaron los facultativos los pasados meses de enero, octubre y diciembre con las mismas reivindicaciones.

El sindicato médico (CESM) estima el seguimiento del paro en torno al 80 por ciento de los facultativos que pueden secundarla, similar al de anteriores huelgas. El secretario provincial de CEMS Castilla-La Mancha en Toledo, Carlos Vicario, ha criticado el "abuso" de los servicios mínimos.

La Consejería de Salud cifra el seguimiento en un 4,48 por ciento. Al paro, están convocados 4.000 facultativos en el Principado, con unos servicios mínimos que el sindicato convocante SIMPA ha considerado abusivos. Pese a ello, cifra por su parte el seguimiento en un 50 por ciento de los médicos en el HUCA, del 60 por ciento en el Hospital de San Agustín y del 70 por ciento en Cabueñes. Más bajo ha sido en Atención Primaria.

En Aragón, los convocantes con CESM Aragón y Fasamet. La portavoz del comité de huelga en la región, Beatriz Forniés, en declaraciones a los medios durante la protesta convocada en Zaragoza ante el Hospital Clínico, ha insistido en que lo que están pidiendo son unas condiciones de trabajo dignas que les permitan atender a los pacientes "tal y como ellos se merecen".

Sobre el seguimiento, ha asegurado que este es del 85 % en los hospitales y del 50 % en los centros de atención primaria.

Los médicos vascos se han manifestado este lunes por las calles de San Sebastián, en un día de lluvia persistente, tras sendas pancartas en las que se leía el mismo lema en euskera y castellano, 'Euskadi, por un estatuto médico y facultativo propio', firmadas por el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMyF), dos de las organizaciones convocantes.

La Consejería de Sanidad ha cifrado en el 24,74 % el seguimiento. Por provincias, Almería ha contado con un seguimiento del 28,46 %; Cádiz un 23,83 %; Córdoba un 17,49 %; Granada un 21,06 %; Huelva un 31,73 %; Jaén 15,71 %; Málaga un 25,57 % y Sevilla un 30,43 %.

La primera de las jornada ha afectado este lunes a la actividad asistencial en la sanidad gallega, en medio de varias jornadas festivas por el Carnaval en esta comunidad. Según los datos facilitados por el Servizo Galego de Saúde (Sergas), la participación durante el turno de mañana ha sido del 16,8 % en el conjunto de la sanidad gallega, más alta en hospitales (21,1 %) que en la atención primaria, donde se queda en el 5,9 %. En todos ellos, indica la Xunta, el cumplimiento de los servicios mínimos ha sido total.

La vicepresidenta del Sindicato Médico de La Rioja, Miren Romero, ha informado de que el seguimiento en las primeras horas de este lunes alcanza un 20 %.

La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha estimado en el 1% el seguimiento en los hospitales de la huelga de médicos que ha empezado este lunes, según cifras provisionales del turno de mañana y a la espera de ampliar los datos a lo largo de la jornada.

Más de doscientos médicos y facultativos se han concentrado frente al Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

En la Comunitat Valenciana, el seguimiento ha sido superior al 90 %, según fuentes sindicales, mientras que la Conselleria de Sanidad lo ha cifrado en un 10,4 %. EFE

