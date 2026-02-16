Coco Gauff y Jessica Pegula reestructuran el top 5 del ránking tras el WTA de Doha

Redacción deportes, 16 feb (EFE).- La tenista estadounidense Jessica Pegula se mete entre las cinco mejores mientras que su compatriota Coco Gauff sube al cuarto puesto del ránking, tras el WTA de Doha en Catar.

Gauff cayó en dieciseisavos de final ante la italiana Elisabetta Cocciaretto y Jessica Pegula ni siquiera compitió en el torneo pero la retirada de la estadounidense Amanda Anisimova, ganadora en Catar el año anterior y que defendía 990 puntos, benefició a ambas en la clasificación mientras que esta queda relegada al sexto puesto.

El top 3 se mantiene intacto con la bielorrusa Aryna Sabalenka en cabeza, muy lejos de sus perseguidoras, la polaca Iga Swiatek la sigue y la kazaja Elena Rybakina cierra los tres primeros puestos de la clasificación.

Uno de los cambios mas notorios es la vuelta entre las diez mejores de la canadiense Victoria Mboko, después de llegar a la final en Doha, aunque no pudo llevarse el torneo gracias una actuación estelar de la checa Karolina Muchova, que venció en dos sets a la canadiense y sube ocho puestos en el ránking para colocarse número 11 del mundo.

Por su parte, las españolas Jesscia Bouzas y Cristina Bucsa caen varios puestos después de ser eliminadas en treintaidosavos de final en Doha y se colocan en el número 48 y número 53 del mundo respectivamente.

La colombiana Emiliana Arango también cae puestos en la clasificación y se pone en la casilla 56 mientras que su compatriota Camila Osorio sube hasta dieciocho puestos para colocarse número 62 del mundo. EFE