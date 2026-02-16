Casi todos los desalojados del Barrio Alto de Benaoján (Málaga) podrán volver a sus casas

Málaga, 16 feb (EFE).- Todas las personas desalojadas a causa del temporal de borrascas en el Barrio Alto de Benaoján (Málaga), excepto dos, podrán regresar a sus viviendas, mientras que un edificio sigue bajo supervisión técnica.

Fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía han informado este lunes de que esta decisión se ha adoptado tras la valoración técnica de los inmuebles.

La agrupación local de voluntarios de Protección Civil se encargará del traslado y realojo de la población de Benaoján, según las fuentes, que han añadido que se ha desactivado el Puesto de Mando Avanzado de Ronda. EFE