Cabezón niega haber creado laberintos societarios y dice que ha cumplido con Hacienda

Madrid, 16 feb (EFE).- El miembro de la ejecutiva socialista Borja Cabezón asegura que nunca ha creado "laberintos societarios" y que su actividad empresarial siempre ha sido en España, donde ha cumplido con sus obligaciones tributarias, en respuesta a una noticia que le vincula con una supuesta evasión de impuestos.

El Confidencial ha publicado hoy que Cabezón, "amigo íntimo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que ostenta un cargo en el PSOE desde julio de 2025, utilizó durante años una estructura societaria administrada por testaferros que fue diseñada para eludir el pago de impuestos.

En un comunicado explica que la información alude a su actividad privada de hace 16-18 años, cuando no ostentaba ningún cargo público, y que su ámbito empresarial siempre ha sido España: "Mis activos son públicos y declarados. He cumplido siempre con mis obligaciones tributarias".

"Esta noticia, que parece enmarcarse en el caso Nummaria, vincula en el mismo artículo diferentes empresas y fechas con referencias a mi persona", señala Cabezón, quien añade que su relación con ese despacho es que la compañía que fundó y en la que trabajó en el periodo 2008-2011 contrató sus servicios "por su reconocido prestigio y reputación en aquel momento".

Además señala que durante los diez años que duró el procedimiento judicial de ese caso su compañía "no recibió nunca notificación del juzgado" que lo investigó.

"En caso de persistir en la publicación de contenidos difamatorios, no descarto emprender acciones legales", concluye el comunicado.

El PSOE, por su parte, ha señalado que Borja Cabezón, secretario adjunto a Organización y de Transparencia y Acción Democrática Comisión Ejecutiva Federal PSOE, no tiene "acción, ni participación alguna directa o indirecta" en ninguna sociedad mercantil extranjera y que "sus activos son públicos, notorios, reconocidos y declarados". EFE

