Benicàssim decreta dos días de luto por el asesinato de una enfermera apuñalada por su ex

Castellón, 16 feb (EFE).- El Ayuntamiento de Benicàssim (Castellón) ha decretado dos días de luto por el asesinato de la enfermera de 64 años que ha muerto este lunes apuñalada por su expareja, un hombre de 70, que ya ha sido detenido, en el centro de salud de la localidad donde ella trabajaba, y ha convocado un minuto de silencio para mañana martes.

En un comunicado, el consistorio expresa la consternación por "el trágico asesinato" de la enfermera del Centro de Salud de Benicàssim y condena cualquier tipo de violencia y, en especial, la que se ejerce contra las mujeres.

Asimismo muestra sus condolencias a la familia de la víctima y su apoyo a sus amigos y compañeros del centro de salud.

Para mañana martes ha convocado a la ciudadanía a un minuto de silencio en señal de duelo y respeto que tendrá lugar a las 12:00 horas frente a la Iglesia de Santo Tomás de Villanueva.

Ana María ha muerto este lunes apuñalada por su expareja, han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil. EFE