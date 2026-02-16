Autorizan la vuelta "ordenada y paulatina" de la mayoría de vecinos de Grazalema (Cádiz)

Málaga, 16 feb (EFE).- La Junta de Andalucía ha autorizado la vuelta "ordenada y paulatina" de la mayoría de los vecinos de Grazalema (Cádiz), que estaban desalojados por los efectos del temporal.

En concreto, pueden volver a sus casas los vecinos de 1.342 viviendas de las 1.619 que están registradas en el pueblo, según ha informado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

El retorno se hará con "medios propios" y con apoyo del Plan de Emergencia para las personas vulnerables y con necesidades especiales. EFE

