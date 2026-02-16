Autorizan la vuelta "ordenada y paulatina" de la mayoría de vecinos de Grazalema (Cádiz)

Málaga, 16 feb (EFE).- La Junta de Andalucía ha autorizado la vuelta "ordenada y paulatina" de la mayoría de los vecinos de Grazalema (Cádiz), que estaban desalojados por los efectos del temporal.
En concreto, pueden volver a sus casas los vecinos de 1.342 viviendas de las 1.619 que están registradas en el pueblo, según ha informado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.
El retorno se hará con "medios propios" y con apoyo del Plan de Emergencia para las personas vulnerables y con necesidades especiales. EFE
(Foto) (Vídeo)
Últimas Noticias
Raphinha última su recuperación y vuelve a realizar parte del entrenamiento con el grupo
Cae una banda de contrabando con el decomiso de dos toneladas de tabaco en Sevilla
Cierra el puerto de Castellón por los fuertes vientos y el temporal marítimo
El PP pide a Sánchez que cese a Borja Cabezón (PSOE) por una supuesta evasión de impuestos
Montero califica de "vodevil" la situación en Extremadura y acusa al PP de crear "zozobra"
MÁS NOTICIAS