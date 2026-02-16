Alcaraz y Sinner invariables al frente y De Miñaur sube al sexto puesto

Madrid, 16 feb (EFE).- El español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner continúan destacados al frente de la clasificación ATP, en la que el australiano Alex de Miñaur sube al sexto puesto tras su victoria en el torneo de Róterdam (Países Bajos).

La ventaja de Alcaraz, que tiene 13.150 puntos, sobre Sinner es de 2.850, mientras que el serbio Novak Djokovic, que cierra el podio, está ya a 7.870, y precede al alemán Alexander Zverev y al italiano Lorenzo Musetti.

Los 415 puntos que ha conseguido De Miñaur le permiten escalar dos plazas y superar al canadiense Felix Auger-Aliassime y al estadounidense Taylor Fritz, que perdió la final de Dallas ante su compañero Ben Shelton, noveno en la lista.

Alejandro Davidovich baja una posición y ahora es decimoquinto, Jaume Munar se mantiene el 37, Roberto Bautista sube a la 82 y Carlos Taberner continúa el 100. EFE