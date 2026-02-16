Aagesen convoca este martes la mesa social de pobreza energética en su día europeo

Madrid, 16 feb (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha convocado este martes la mesa social de pobreza energética precisamente en la jornada que celebra el día europeo de la Lucha contra la Pobreza Energética.

La agenda de la ministra recoge esta reunión, que se celebrará a las 11 horas en la propia sede del ministerio, en el complejo de Nuevos Ministerios en Madrid.

En un comunicado remitido esta tarde, la asociación catalana Aliança contra la Pobresa Energètica ya hablaba de una reunión con Transición Ecológica y lamentaba la "premura" de la cita.

Según este colectivo, la intención del ministerio es presentarles una Estrategia Estatal contra la Pobreza Energética de la que sólo conocen la versión previa al proceso de aportaciones. EFE