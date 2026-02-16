Espana agencias

A prisión por encargar a la Mara Salvatrucha un asesinato en Murcia

Guardar

Murcia, 16 feb (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en una localidad de la Región de Murcia a un hombre por encargar un asesinato a la Mara Salvatrucha (MS-13) en España, desmantelada en marzo de 2025, a cambio de 3.000 euros; el detenido ha ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial.

Según han informado fuentes de la Policía, en la operación ha sido detenida una segunda persona, que tras su toma de declaración ha sido puesta en libertad.

La detención es fruto del análisis de la información obtenida tras una macrooperación contra este grupo criminal, desarrollada en marzo último, que se saldó con la detención de 27 pandilleros en Madrid, Barcelona, Tarragona y Alicante, y que contó con la colaboración previa del FBI americano y la Policía Nacional Civil de El Salvador.

Los agentes pudieron acreditar que la MS-13 estaba intentando diversificar sus actividades en España, ampliando su oferta delictiva a otras organizaciones.

Detectaron un encargo para asesinar a una persona en el que incluso habían llegado a identificar a la víctima y a comprobar que los pandilleros disponían de un plan concreto de ejecución. La posibilidad de amenaza real e inminente contra la vida de la víctima obligó a los agentes a adelantar el dispositivo de detenciones para garantizar su integridad física.

En el dispositivo policial de la operación Astas, los agentes intervinieron numerosa documentación, dispositivos electrónicos y simbología propia de la organización criminal. El análisis exhaustivo de estos efectos por parte de expertos de la Comisaría General de Información ha permitido descubrir comunicaciones y registros que vinculan directamente al ahora detenido con los líderes de la Mara.

En esos mensajes se detallaba el plan para perpetrar un homicidio, incluyendo la identificación del objetivo y el precio fijado para el servicio de sicario, establecido en 3.000 euros.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Pinheiro: No sé qué decir, tengo tantas emociones que no sé expresarlas

Infobae

Montero apuesta por construir 100.000 viviendas y dedicar 1.000 millones como programa de gobierno en Andalucía

María Jesús Montero detalla el plan socialista para facilitar el acceso a la vivienda en Andalucía, que incluye aumentar la oferta, apoyar a jóvenes, invertir recursos públicos y derogar la ley vigente en los primeros meses de mandato

Montero apuesta por construir 100.000

Regresan a casas la mayoría de los vecinos del incendio del jueves en Xàbia, con 2 muertos

Infobae

Detenido tras dar un puñetazo a su madre por despertarle a las siete de la tarde

Infobae

Arzopispo de Sevilla dice que los inmigrantes deben integrarse, no imponer sus costumbres

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Guardiola se desdice para

María Guardiola se desdice para gobernar Extremadura: “El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox”

El CIS impulsa al PSOE tras el fracaso en las elecciones aragonesas y le coloca casi 10 puntos por encima del PP

Sánchez anuncia 23.000 millones para el Fondo España Crece para financiar la construcción de 15.000 viviendas al año

El PP pide a Pedro Sánchez que cese a Borja Cabezón por una supuesta evasión de impuestos

Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, usó empresas falsas para no pagar impuestos, según ‘El Confidencial’

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid