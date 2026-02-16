A prisión por encargar a la Mara Salvatrucha un asesinato en Murcia

Murcia, 16 feb (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en una localidad de la Región de Murcia a un hombre por encargar un asesinato a la Mara Salvatrucha (MS-13) en España, desmantelada en marzo de 2025, a cambio de 3.000 euros; el detenido ha ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial.

Según han informado fuentes de la Policía, en la operación ha sido detenida una segunda persona, que tras su toma de declaración ha sido puesta en libertad.

La detención es fruto del análisis de la información obtenida tras una macrooperación contra este grupo criminal, desarrollada en marzo último, que se saldó con la detención de 27 pandilleros en Madrid, Barcelona, Tarragona y Alicante, y que contó con la colaboración previa del FBI americano y la Policía Nacional Civil de El Salvador.

Los agentes pudieron acreditar que la MS-13 estaba intentando diversificar sus actividades en España, ampliando su oferta delictiva a otras organizaciones.

Detectaron un encargo para asesinar a una persona en el que incluso habían llegado a identificar a la víctima y a comprobar que los pandilleros disponían de un plan concreto de ejecución. La posibilidad de amenaza real e inminente contra la vida de la víctima obligó a los agentes a adelantar el dispositivo de detenciones para garantizar su integridad física.

En el dispositivo policial de la operación Astas, los agentes intervinieron numerosa documentación, dispositivos electrónicos y simbología propia de la organización criminal. El análisis exhaustivo de estos efectos por parte de expertos de la Comisaría General de Información ha permitido descubrir comunicaciones y registros que vinculan directamente al ahora detenido con los líderes de la Mara.

En esos mensajes se detallaba el plan para perpetrar un homicidio, incluyendo la identificación del objetivo y el precio fijado para el servicio de sicario, establecido en 3.000 euros.EFE