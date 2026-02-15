Yamanishi establece en Kobe el récord mundial de medio maratón marcha

Redacción deportes, 15 feb (EFE).- El japonés Toshikazu Yamanishi celebró este domingo su trigésimo cumpleaños estableciendo un nuevo récord mundial de medio maratón marcha con un tiempo de 1h20:34, en el campeonato nacional de la distancia disputado en Kobe.

Esta es la primera marca que supera el récord mundial inaugural de 1h21:30 que fue aprobado por el Consejo Mundial de Atletismo en diciembre, tras el anuncio de que el media maratón y el maratón se convertirían en las distancias oficiales absolutos para eventos de marcha atlética.

Yamanishi, doble campeón del mundo, se alejó del grupo de cabeza de la carrera poco después del kilómetro 17 y entró en meta en solitario por delante de Kento Yoshikawa, segundo (1h20:50), y Tomohiro Noda, tercero (1h20:57).

El brasileño Caio Bonfim, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París en 20 km, llegó quinto a meta con un crono de 1h21:44, marca personal en la distancia de medio maratón. EFE