Valentín: “No ha sido fácil centrarnos en lo deportivo, esta victoria nos da mucho aire”

Madrid, 15 feb (EFE).- Óscar Valentín, centrocampista del Rayo Vallecano y autor del segundo gol de la victoria por 3-0 frente al Atlético de Madrid, admitió este domingo que no ha sido “fácil” en “lo deportivo” con todo “el ruido externo” por el estado del césped de Vallecas, pero remarcó que este triunfo “da mucho aire” a su equipo.

“Muy contentos, sobre todo por la semana que hemos tenido, con mucho ruido externo. No ha sido fácil centrarnos en lo deportivo y pocas palabras hay que decir porque la victoria nos da mucho aire”, declaró a ‘Dazn’ tras el encuentro en Butarque.

“Son tres puntos muy importantes. Sabíamos que el partido de hoy era un punto de inflexión para nosotros y tenemos que terminar lo que queda a este ritmo”, añadió. EFE.

