Espana agencias

Un grafiti con la imagen de Bad Bunny reivindica en Barcelona la paz frente a Trump

Guardar

Barcelona, 15 feb (EFE).- Un grafiti del artista Alberto León en el centro de Barcelona reivindica la paz frente al presidente estadounidense Donad Trump, con una imagen del cantante puertorriqueño Bad Bunny en su espectáculo de la Super Bowl, de la mano de un niño detenido por la policía migratoria.

En el grafiti, se ve a Bad Bunny cogido de la mano de Liam Conejo Ramos, el niño de 5 años detenido en Mineápolis por el Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), ambos de blanco, mientras que a su lado un Donald Trump trajeado los observa contrariado y con las manos abiertas.

Además, el cantante puertorriqueño sostiene una pelota de fútbol americano con el lema 'Together we are America' ('Juntos somos América') y sobre él y Liam aparecen dos palomas blancas. Sin embargo, Trump, vestido con un traje negro que contrasta con el blanco de la paz, tiene a dos palomas grises posadas en su cabeza y hombro.

La pieza de arte urbano se puede ver en la calle del Sotstinent Navarro, al lado de la céntrica Via Laietana de la capital catalana, y ha corrido como la pólvora en redes sociales desde ayer, cuando su autor, el tinerfeño Alberto León, subió un vídeo mostrándola en su cuenta de la red social Instagram.

En declaraciones a EFE, el artista urbano ha explicado que ha querido reivindicar el mensaje de Bad Bunny en la Super Bowl del domingo pasado, donde proyectó el lema "lo único más poderoso que el miedo es el amor", como símbolo que representa la paz frente a las políticas migratorias de Trump.

"Era un mensaje necesario que quise que estuviera en la calle, y qué mejor para expresarme que el centro de Barcelona, donde hay mucho turismo, muchas comunidades latinas", ha explicado León.

El grafitero también ha querido destacar el mensaje del puertorriqueño de que América no es un sinónimo de Estados Unidos, con el citado lema del balón, que el cantante acompañó de un desfile con las banderas y nombres de cada país del continente.

Alberto León, que lleva ocho años haciendo arte urbano, ha señalado que el mensaje le interpela a nivel personal por su origen tinerfeño y debido a que toda su familia ha emigrado, por lo que ha comentado que tiene buena conexión con la comunidad latina y conecta con todo este rechazo hacia estos países que se está viendo en Estados Unidos. EFE

(vídeo)(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Brignone lidera el gigante; Shiffrin es séptima tras la primera manga

Infobae

Una delegación del Parlamento Europeo viaja a España esta semana para analizar la legislación anticorrupción

Cinco miembros del Parlamento Europeo mantienen encuentros clave en Madrid con autoridades judiciales y civiles, en una misión excepcional para evaluar el sistema legal español y la independencia de la Justicia, ante retrasos en reformas y alarmas internacionales por corrupción

Una delegación del Parlamento Europeo

Mañueco defiende que el partido se juega en CyL y asegura que aspira a ganar y a subir en votos y en escaños

Alfonso Fernández Mañueco subraya que la cita electoral del 15 de marzo está centrada en los desafíos y ambiciones propias de Castilla y León, destacando la importancia de renovar equipos, contar con jóvenes y buscar confianza ciudadana

Mañueco defiende que el partido

Inadmitido el recurso de ecologistas contra el rechazo de que se pare el control del lobo

Infobae

El Gregorio Marañón lidera un ensayo clínico europeo para mejorar el sarcoma en los niños

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cinco fallecidos en el incendio

Cinco fallecidos en el incendio de un trastero transformado en vivienda en Barcelona

El “método de la siembra”, la modalidad de hurto con la que bandas organizadas distraen a la víctima y le sustraen el bolso en aparcamientos y gasolineras

Ayuso cesa a su consejero de Educación para intentar desbloquear la ley de Universidades, paralizada por el desacuerdo sobre la financiación

Vox lidera entre los primeros votantes: el 27,1% de jóvenes entre 18 y 20 años lo elegiría hoy en las próximas elecciones

Abascal (Vox) vuelve a imponerse a Feijóo como alternativa para liderar el Gobierno, según el CIS

ECONOMÍA

Adif confirma que la vía

Adif confirma que la vía de Adamuz está preparada para reactivar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

¿Por qué los jóvenes españoles no se afilian a los sindicatos?

La subida del salario mínimo interprofesional generará cambios en los subsidios para trabajadores mayores de 52 años

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027