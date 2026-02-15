Un grafiti con la imagen de Bad Bunny reivindica en Barcelona la paz frente a Trump

Barcelona, 15 feb (EFE).- Un grafiti del artista Alberto León en el centro de Barcelona reivindica la paz frente al presidente estadounidense Donad Trump, con una imagen del cantante puertorriqueño Bad Bunny en su espectáculo de la Super Bowl, de la mano de un niño detenido por la policía migratoria.

En el grafiti, se ve a Bad Bunny cogido de la mano de Liam Conejo Ramos, el niño de 5 años detenido en Mineápolis por el Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), ambos de blanco, mientras que a su lado un Donald Trump trajeado los observa contrariado y con las manos abiertas.

Además, el cantante puertorriqueño sostiene una pelota de fútbol americano con el lema 'Together we are America' ('Juntos somos América') y sobre él y Liam aparecen dos palomas blancas. Sin embargo, Trump, vestido con un traje negro que contrasta con el blanco de la paz, tiene a dos palomas grises posadas en su cabeza y hombro.

La pieza de arte urbano se puede ver en la calle del Sotstinent Navarro, al lado de la céntrica Via Laietana de la capital catalana, y ha corrido como la pólvora en redes sociales desde ayer, cuando su autor, el tinerfeño Alberto León, subió un vídeo mostrándola en su cuenta de la red social Instagram.

En declaraciones a EFE, el artista urbano ha explicado que ha querido reivindicar el mensaje de Bad Bunny en la Super Bowl del domingo pasado, donde proyectó el lema "lo único más poderoso que el miedo es el amor", como símbolo que representa la paz frente a las políticas migratorias de Trump.

"Era un mensaje necesario que quise que estuviera en la calle, y qué mejor para expresarme que el centro de Barcelona, donde hay mucho turismo, muchas comunidades latinas", ha explicado León.

El grafitero también ha querido destacar el mensaje del puertorriqueño de que América no es un sinónimo de Estados Unidos, con el citado lema del balón, que el cantante acompañó de un desfile con las banderas y nombres de cada país del continente.

Alberto León, que lleva ocho años haciendo arte urbano, ha señalado que el mensaje le interpela a nivel personal por su origen tinerfeño y debido a que toda su familia ha emigrado, por lo que ha comentado que tiene buena conexión con la comunidad latina y conecta con todo este rechazo hacia estos países que se está viendo en Estados Unidos. EFE

