Sin sorpresas en el Real Oviedo y siete cambios en el Athletic con respecto a la Copa

Oviedo, 15 feb (EFE).- Mientras que en el Real Oviedo solo hay un cambio por lesión, Ernesto Valverde introduce en su Athletic siete cambios con respecto a la Copa del Rey en el once que pisará el césped del Carlos Tartiere.

Como era de esperar, Guillermo Almada apuesta por Eric Bailly como sustituto del lesionado David Costas y mantiene a los otros diez futbolistas azules, que ya repitieron en el último encuentro de hace ya dos semanas frente al Girona.

El Real Oviedo saldrá a jugar contra el Athletic con un once formado por Aarón Escandell; Nacho Vidal, Bailly, Carmo, Javi López; Sibo, Colombatto; Hassan, Reina, Ilyas Chaira; Fede Viñas.

Por su parte, Ernesto Valverde hace siete cambios con respecto a la ida de la semifinal de Copa del Rey ante la Real Sociedad, siendo las novedades Unai Simón, Gorosabel, Paredes, Uri, Galarreta, Sancet y Nico Serrano.

El once del Athletic lo forman Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Nico Serrano; Guruzeta. EFE

Pfg/rm/jpd