Sierra Nevada abre solo para residentes y alojados por el corte de la carretera

Granada, 15 feb (EFE).- La estación invernal de Sierra Nevada permanece abierta este domingo solo para residentes y alojados en Pradollano (Granada) debido al corte de la carretera de acceso A-395 R1 por desperfectos ocasionados por los últimos episodios de borrascas y sobre la que ya trabaja la Consejería de Fomento.

Según la información de Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación, la estación permanece cerrada para el resto del público que no cumpla los requisitos, y se recomienda el uso del telesilla Parador para la movilidad urbana en la estación, así como el descenso esquiando desde la parte media alta de la urbanización por pistas bulevares para acceso a telecabinas.

Del mismo modo continúan los trabajos de encarrilamiento de cables en telesillas Stadium, Virgen de las Nieves, Monachil y Zayas.

El riesgo de avalancha es de 4 sobre 5 y se recomienda no esquiar fuera de las pistas balizadas.

Este sábado, la Junta de Andalucía inició los trabajos de reparación de la carretera de acceso a Pradollano, que se encuentra cerrada al tráfico por hundimiento de calzada y la aparición de grietas causadas por las últimas borrascas.

Este domingo se dará un nuevo paso con la llegada de maquinaria pesada, siempre que la meteorología y las condiciones del terreno lo permitan.

La Consejería de Fomento ya cuenta con una retroexcavadora de cadenas de 20 toneladas que se va a encargar de acondicionar un acceso seguro para proceder a los trabajos de perforación para la instalación de anclajes. EFE

