Shura Kitata Tola gana el Maratón de Sevilla en un final de photo-finish

Sevilla, 15 feb (EFE).- El atleta etíope Shura Kitata Tola ha ganado este domingo la XLI edición del Maratón de Sevilla con un tiempo oficioso de 2.04:00 al imponerse a su compatriota Asrar Abderrahman en un apretado sprint que requirió 'photo-finish'.

Hailu Bikila, tercero con 2.04:17, completó el triplete de su país. EFE

