San Valentín encuentra su canción en Benidorm Fest 2026 con la victoria de 'T Amaré'

Javier Herrero

Benidorm (Alicante), 14 feb (EFE).- Fuere por su mensaje de entrega total, por una estructura que en la reiteración halla sosiego o por su cálido aire andaluz que remite a veranos en que todo parece posible, son muchos los que este sábado de San Valentín se han flechado por 'T Amaré' de Tony Grox y LucyCalys, convirtiéndola en campeona de Benidorm Fest 2026.

El arte unió a estos dos gaditanos, él DJ y productor acostumbrado a moverse más en las sombras, ella una cantante casi novel de solo 19 años que no ha podido volver a entonar una nota por la emoción al recibir La Sirenita de Oro en la quinta edición de este festival, el cual, por primera vez, no está ligado a Eurovisión.

Tras ellos ha ocupado la segunda plaza la compositora e intérprete Asha con un bucólico pop de ecos mediterráneos, una plata inesperada en las quinielas, mientras el tercer lugar ha sido para la sevillana Rosalinda Galán.

Además de la Sirenita de Oro, como novedad la victoria también conlleva 150.000 euros de premio: 100.000 para los intérpretes y 50.000 para quienes firman el tema, esto es, el propio Tony Grox (de nombre real Antonio Ramírez) y Carlos Prieto.

Por si fuera poco, también ellos han sido los ganadores de uno de los galardones extraordinarios, el de Univisión, gracias al cual se desplazarán hasta Miami para trabajar con un productor de renombre. El premio Spotify, por su parte, ha ido a manos de Asha, que grabará un tema en sus estudios centrales en Estocolmo.

Con menos tensión que en otras ediciones por no estar sujeto el resultado a Eurovisión, lo que no ha decaído ha sido la procesión de miles de personas para convertir la ciudad en una fiesta musical, concretamente al Palau d'Esports l'Illa, donde han sido recibidas por Inés Hernand, Lalachús, Javier Ambrossi, en su debut como presentador, y Jesús Vázquez, en su primer encargo en RTVE.

La corporación pública quería echar el resto en esta quinta edición y celebrar que Benidorm Fest es un festival con entidad propia, de ahí la visita de algunos de sus exparticipantes estrella y sus cuatro campeonas previas, incluida Melody tras su espantada en 2025 y Chanel con otro "show" rompedor.

Mayo ha sido el primero de los doce finalistas en saltar al escenario, el suyo convertido en una lavandería como la del videoclip que ilustra 'Tócame' y que comparte estética y sonido con artistas abanderados de lo "queer" como Olly Murs o Troye Sivan.

Kitai, los "obreros del rock" que llegaron a romper un "récord" por tocar más de 24 horas seguidas, han irrumpido después con 'El amor te da miedo' tras lograr aquí otro hito: que este género haya vuelto a una final de Benidorm Fest.

Nunca hasta ahora lo había conseguido un estilo caribeño, maldición que ha roto el sevillano Dani J con su bachata 'Bailándote' y un número basado en el movimiento, en contraste con la luz y el color limón del vagón desde el que Asha entonaba justo antes 'Turista' en referencia al "Limón Exprés", un tren que existió realmente en la Costa Blanca en los 70.

De esos años y en moto voladora han traído The Quinquis el funk y pop flamenco que afloró en las periferias urbanas con 'Tú no me quieres', mientras que, con el "r&b" fresco de '¿Qué vas a hacer?', Izan Llunas ha dejado a un lado el personaje de Luis Miguel que interpretó de niño para seguir la estela de su abuelo Dyango, ganador hace 50 años aquí mismo del viejo festival.

Mikel Herzog Jr se ha dejado la garganta con la única balada de la edición, 'Mi Mitad', una solemnidad rota después por los brillos oro y plata de la mexicana María León y la gaditana Julia Medina, unidas en el ejercicio de desquite pop y festivo de 'Dos damas y un vagabundo'.

En el tramo final han llegado las que, de partida, parecían de las grandes favoritas. Rosalinda Galán ha pisado el escenario como una Juanita Reina del siglo XXI con la propuesta más artística y compleja, ensalzando cada vértice de su pasadoble eléctrico 'Mataora'.

La de Kenneth parecía la "propuesta más eurovisiva" con 'Los ojos no mienten': sonido actual y global a ritmo de "afrobeat", un "drop" ardiente para la pista de baile y un intérprete capaz de sostenerlo en directo con una propuesta coreográfica enérgica.

El dúo Miranda! ha disfrutado aquí de ser leyendas del electropop en Argentina, lo que empujó su 'Despierto amándote' al primer lugar en escuchas. Y con esa inercia, humor surrealista, algo de canto tirolés y la ayuda del alicantino Óscar Ferrer con su proyecto en solitario bailamamá, han desplegado en el escenario hasta una tienda de colchones.

El broche ha recaído en las calentitas vibraciones del 'T Amaré' de los ganadores, con el estribillo probablemente más coreado de esta edición y al que se le puede augurar una segunda y feliz vida más allá de este festival para que su leyenda siga creciendo. EFE

(foto)(vídeo)