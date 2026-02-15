Espana agencias

Riccitello se adjudica el Tour de Provenza, segunda plaza para Carlos Rodríguez

Redacción deportes, 15 feb (EFE).- El estadounidense Matthew Riccitello (Decathlon) se adjudicó la 10a edición del Tour de Provenza una vez disputada la tercera y última etapa entre Rognac y Arles, de 205.1 km, con el triunfo parcial para el francés Axel Laurance (Ineos) y la segunda plaza de la general para el español Carlos Rodríguez.

Laurace se metió en la fuga inicial y fue capaz de arrancar a 2 km del final para abrir hueco e imponerse en Arles con solitario con un tiempo de 4h.28.21, a una media de 45,8 km/hora, 4 segundos por delante de sus compatriotas Maxime Jarnet (Van Rysel-Roubaix) y Lorenzo Manzin (TotalEnergies), quienes completaron el podio de la etapa.

Con este desenlace el triunfo final se lo llevó el estadounidense Matthew Riccitello, quien no tuvo problema para conservar el maillot de líder que se enfundó en la jornada previa en la Montaña de Lure por delante de Carlos Rodríguez.

La etapa se animó con una escapada de 8 corredores donde se metió Axel Laurance (INEOS Grenadiers) como principal nombre, compañero de Rodríguez, y atento ante cualquier opción en la general para el andaluz.

La fuga fue solidaria y se entendió hasta el final para repartir esfuerzos. La renta llegó a los 4 minutos a pesar del impulso de equipo como el EF Education y TotalEnergies. Los rebeldes mantuvieron el tipo en las subidas al Col de Bonnieux y de la Vayède, pero en el ascenso final a Arles cambió radicalmente el panorama de la carrera.

El pelotón se acercó peligrosamente y la fuga se disolvió. En Arles Axel Laurance y Daniel Arnes aún conservaban una ligera ventaja de segundos, y a 2,3 de meta el bretón lanzó un ataque que le condujo hasta la victoria, ajustada, por solo 4 segundos.

En la general final Riccitello se coronó con 4 segundos por delante de Carlos Rodríguez y 20 respecto a otro hombre del Ineos, el colombiano Brandon Rivera, por lo que sucedió en el palmarés al danés Mads Pedersen. EFE

EFE

