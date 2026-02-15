Restablecida con normalidad la circulación de trenes en la C.Valenciana y reabre el puerto

València, 15 feb (EFE).- Renfe ha restablecido este domingo la circulación de trenes en la Comunitat Valenciana tras la supresión de 18 servicios durante el sábado debido a la situación meteorológica adversa por los fuertes vientos, y el Puerto de Castellón ha reabierto a las 04:50 horas.

Desde primera hora de la mañana, los trenes, tanto de alta velocidad como de larga y media distancia, circulan con normalidad.

El primer tren de larga distancia ha salido a las 06:55 horas desde Alicante a Barcelona (Euromed) y, en sentido contrario, a las 07:40 horas desde Barcelona hacia Cádiz (Alvia), según informa Renfe.

Este sábado se vieron afectados doce trenes (seis por sentido) de larga distancia (Euromed e Intercity) del Corredor Mediterráneo y otros seis (tres por sentido) de alta velocidad en el tramo entre Valencia y Castellón.

Ya este domingo, tras rebajarse la alerta por viento, se ha retomado la circulación de larga distancia (Euromed e Intercity) y media distancia (Valencia-Castellón-Vinaròs y Valencia-Tortosa).

También los trenes de Cercanías, que ayer no registraron supresiones, funcionan con normalidad.

Por su parte, la Autoridad Portuaria de Castellón ha reabierto el puerto a las 04:50 horas y se ha desactivado la situación 0 de alerta. EFE