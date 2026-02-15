Espana agencias

Reabierta al tráfico la autopista AP-7 en Vandellòs, cortada 34 horas por un accidente

Barcelona, 15 feb (EFE).- La autopista AP-7, el corredor viario mediterráneo más importante de la península, se ha reabierto al tráfico en Vandellòs (Tarragona) en dirección a Francia tras 34 horas cortada por el accidente de un camión de gran tonelaje durante el temporal de viento, ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT).

Ayer sábado, sobre las seis de la madrugada, este camión sufrió un accidente a la altura del kilómetro 282, donde soplaban fuertes rachas de viento. El vehículo, cuyo conductor quedó ileso, acabó volcado sobre la calzada, lo que obligó a cortar el tráfico en sentido norte.

El temporal de viento que afectó a Cataluña durante todo el día de ayer y parte de la mañana de hoy, con rachas que superaron los 140 kilómetros por hora en la zona del accidente, han impedido iniciar los trabajos de recuperación del camión hasta esta tarde.

Fuentes de Tráfico han informado a EFE de que una gran grúa ha logrado levantar el camión del asfalto y que, tras comprobar el estado de la vía, esta se ha reabierto a la circulación.

En la misma zona, permanece sin embargo cortado al tráfico en sentido norte un carril de la autovía A-7, donde todavía no se ha podido levantar el camión que volcó sobre la vía en la madrugada de ayer a consecuencia del viento, según las mismas fuentes. EFE

