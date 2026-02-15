Espana agencias

Quique Bolsitas, el profesor que moviliza a miles de personas contra la 'basuraleza'

Guardar

Roberto Ruiz Oliva

Sevilla, 15 feb (EFE).- El profesor Enrique Herrero, más conocido como Quique Bolsitas, ha convertido la lucha contra la contaminación y la llamada 'basuraleza' en una misión social y medioambiental a través del 'plogging', práctica que combina ejercicio con la recogida de residuos y que ha movilizado a miles de personas en España gracias al escaparate de las redes sociales.

Lo que para muchos es un paseo por la playa o la montaña se transformó para él en un acto de responsabilidad personal y colectiva a raíz de una noticia sobre unas islas de plástico del Pacífico y sus posteriores efectos mortales en forma de borrasca en África.

"Estaba en el sofá de casa y me sentí responsable, de alguna manera, de que el plástico de este primer mundo hubiera acabado con la vida de 200 personas. Eso me hizo reaccionar", ha contado a EFE mientras desarrolla este domingo una actividad en el parque natural de Doñana, a lo largo de unos cinco kilómetros de litoral en Almonte (Huelva) entre las playas de Cuesta Maneli y Pico del Loro.

Este profesor de Educación Física en un instituto sevillano ha combinado desde entonces su labor docente con jornadas de limpieza de playas, ríos, caminos y montes que organiza con el objetivo de implicar, sin exclusión, a administraciones, asociaciones, colectivos y ciudadanos.

Entre los hallazgos que más le han marcado menciona desde lavadoras o sofás abandonados en plena playa hasta el descubrimiento de un hueso humano en la costa gaditana de Tarifa, así como una más reciente y preocupante presencia de garrafas de gasolina vinculadas al narcotráfico en distintos puntos del litoral.

Las redes sociales han desempeñado para él un papel clave en la transformación de la percepción pública sobre la basura en la naturaleza: "Muchísima gente que me sigue ya ve basura que antes no veía y muchos han pasado de la indignación a la acción", explica.

Quique maneja datos propios que revelan la magnitud de su trabajo: más de 186 toneladas de residuos recogidos en cerca de 1.600 limpiezas, con la participación de unas 23.000 personas desde que comenzó su actividad hace varios años.

El desafío es también educativo y estructural porque, en su opinión, la basura no es solo un problema estético, sino también de salud pública.

España, como otros muchos países, vive en una especie de "vertedero maquillado", donde demasiadas calles, cunetas y playas están afectadas por residuos que se infiltran en los acuíferos, el suelo y acaban llegando a los alimentos.

Sobre el papel de las administraciones, sostiene que estas no solo deben limpiar, sino trabajar en educación y en evitar que los ciudadanos generen residuos de forma irresponsable. "A día de hoy vamos perdiendo el partido. Hay que equilibrar la balanza y limpiar lo que no se limpió antes", subraya.

Su historia, que combina activismo, deporte y pedagogía, ha servido para acercar a niños, jóvenes y adultos a la preservación de los entornos naturales, y ha generado iniciativas de sensibilización en colegios y eventos medioambientales en distintas ciudades españolas.

Con una agenda apretada, confiesa que conciliar su labor docente con la actividad ambiental requiere disciplina. "Tener una agenda, ciertos hábitos… e incluso renunciar a tiempo con mis hijos y mi mujer", reconoce.

Su mensaje de cercanía, voluntariado y acción positiva ha logrado calar entre miles de personas que ahora ven la basuraleza no solo como un problema, sino como algo que pueden ayudar a transformar con sus propias manos. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Esteban sobre el rechazo de EH Bildu a la propuesta de Rufián y a la oferta al PNV: "A otro perro con ese hueso"

Aitor Esteban critica la idea de una alianza entre PNV y EH Bildu, cuestiona la coherencia de las posturas abertzales frente a ERC y subraya que las diferencias políticas impiden un acuerdo sólido antes de los próximos comicios generales

Esteban sobre el rechazo de

Óscar López se ratifica en sus críticas a Lambán desde la "discrepancia política" pero con el "máximo respeto personal"

El responsable de Transformación Digital defiende su postura al atribuir a Lambán parte de la responsabilidad en la derrota socialista en Aragón, mantiene diferencias ideológicas de larga data y subraya su admiración y consideración hacia el exdirigente

Óscar López se ratifica en

La autopista AP-7 sigue cortada en Vandellòs tras vuelco ayer de un camión por el viento

Infobae

PNV ve "insufrible" que Sánchez tenga a todos "en vilo" con un posible adelanto electoral

Infobae

El duelo Del Toro-Evenepoel atracción de un lujoso Tour UAE

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Políticos y caseros: uno de

Políticos y caseros: uno de cada cinco diputados en el Congreso recibe ingresos por el alquiler de viviendas y locales, incluyendo Sánchez y Feijóo

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

El camino de Felipe González hacia la oposición a Pedro Sánchez: 10 años de críticas desembocan en su “voto en blanco”

ECONOMÍA

Navarra, Cataluña y el País

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid