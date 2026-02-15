Preocupa la situación en el Duero, aunque descienden los avisos en toda la cuenca hasta 45

Valladolid, 15 feb (EFE).- Las últimas lluvias y deshielos mantienen este domingo con algún tipo de aviso a 45 tramos de ríos de la cuenca del Duero -18 menos que ayer-, aunque la situación más alarmante se vive en los municipios por los que atraviesa el Duero, como en San Esteban de Gormaz (Soria), Aranda de Duero (Burgos), Tudela de Duero y Quintanilla de Onésimo (Valladolid).

Son datos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) de en torno a las 9.00 horas de este domingo recogidos por EFE, que muestran cómo de los 45 avisos activos, 13 son de nivel rojo y de ellos 8 son del río Duero.

La situación más complicada se vive en el municipio soriano de San Esteban de Gormaz -3.000 habitantes-, por donde el río Duero sigue cruzando con un nivel cercano a los 5 metros y un caudal de 270,14 m3/s que tiende a estabilizarse.

Esta crecida obligó ayer a la Junta a declarar el confinamiento y evacuación de las partes afectadas del municipio, ya que el agua llegó a anegar varias calles, las más cercanas al río, algo que también sucedió en el municipio vallisoletano de Tudela de Duero, que afectó a algunas casas residenciales.

Además del Duero, están en situación de alerta roja el Arlanza en Quintana del Puente (Palencia); el Cega en Megeces (Valladolid); el Guareña en Toro (Zamora) y el Riaza en Segovia.

De este modo, los avisos se concentran en estos momentos en los ríos y los tramos del Duero del este de la Comunidad, mientras que la situación ha mejorado, ya sin avisos importantes, en los ríos del norte y noroestes de la autonomía, especialmente en León.

Asimismo, casi una treintena de carreteras, todas ellas secundarias, permanecen cortadas por las inundaciones o por la nieve caída en las últimas horas.

Para este domingo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no ha activado ningún aviso por inclemencias meteorológicas y se espera una jornada nubosa, pero sin lluvias, con temperaturas que alcanzarán los 12 grados en Salamanca y se quedarán en 7 en Burgos; mientras que las mínimas llegarán a los -3 en Segovia.EFE