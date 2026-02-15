PNV ve "insufrible" que Sánchez tenga a todos "en vilo" con un posible adelanto electoral

Bilbao, 15 feb (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, reconoce que le resulta complicado visualizar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agotando la legislatura y cree que si va a tener a todos "en vilo", sin saber si la semana siguiente convoca elecciones, la situación es "insufrible".

"Él está viendo la demoscopia. ¿Cuál es el problema que tiene ahora? Que lo que hay a su izquierda está hecho un cirio. El crecimiento de Vox no le viene mal. Por eso el PSOE alimenta a Vox", ha añadido.

En una entrevista al Diario Vasco, el dirigente jeltzale analiza un posible adelanto electoral y se pregunta si "vamos a seguir arrastrándonos todos hasta 2027".

Asimismo, considera "bastante improbable" que se pueda reeditar la mayoría de investidura y advierte de que se tiene que hacer con unas "bases diferentes".

Reconoce por otro lado que no ha hablado con Alberto Núñez Feijóo, pero eso "no quiere decir que no tenga comunicación con otras gentes de la alta dirección del PP".

Respecto a la oferta de EH Bildu de cara a acudir a unas elecciones generales en coalición, Esteban dice que le da "la risa" y subraya que estas ofertas son "ridículas" y para "enredar".

"O sea, no quieren hacer una coalición con Esquerra y resulta que sí con el PNV, que le están diciendo todo el día que es la derecha, que es un grupo que representa los intereses de los privilegiados.... No olvidemos una cosa: estamos en liza electoral y Bildu a lo que aspira es a sustituir al PNV en las instituciones. Aquí, colegueos, no", zanja. EFE