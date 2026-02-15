Espana agencias

Nora Cornell: Me llevo la sensación de que puedo hacerlo, que tengo el nivel y quiero más

Redacción deportes, 15 feb (EFE).- "Me llevo la sensación de que puedo hacerlo, que tengo el nivel y quiero más", afirmó la snowboarder catalana Nora Cornell, la benjamina de la delegación española en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 tras concluir su participación.

Cornell, que fue vigésima sexta en la previa de la modalidad de 'big air', concluyó este domingo decimonovena en la de 'slopestyle' en el Snow Park de Livigno, lastrada por una primera bajada en la que no pudo planchar un truco ('cab 720') y con una segunda que cerró con una puntuación de 53,09.

“El objetivo ha sido cumplido. Aquí sabía que podía hacerlo muy bien, tenía una muy buena ronda, pero me ha tocado adaptarla porque los entrenos no han ido como esperaba y la he tenido que redefinir de arriba a abajo", explicó la gerundense.

"Aun así, contenta de haberlo podido lograr y planchar, que era lo que quería. Con la ronda que teníamos pensada inicialmente podría haber pasado a la final, pero al adaptarla era difícil llegar a ella", admitió la joven deportista española de 20 años tras zanjar su participación en sus primeros Juegos. EFE

