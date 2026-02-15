Moncho Fernández. "Hemos estado de notable alto"

Lleida, 15 feb (EFE).- El entrenador del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha afirmado, tras la victoria de su equipo ante el Hiopos Lleida (81-93), que sus jugadores han completado una actuación de "notable alto".

El técnico gallego ha elogiado el trabajo de sus pupilos, tanto en ataque como en defensa, y también en el rebote, especialmente en la primera mitad.

"Ofensivamente, hemos sabido leer las diferentes defensas que nos ha planteado el Lleida", ha declarado. Gracias a ello, el Girona ha logrado escalar hasta los 93 puntos y ha dejado sin opciones a los ilerdenses.

Por este motivo, se ha mostrado muy satisfecho con el resultado final. "Globalmente, hemos hecho un buen trabajo", ha manifestado Fernández, destacando la dificultad de vencer en el Barris Nord, una "pista difícil".EFE

pbl/gmh/jpd