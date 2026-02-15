Espana agencias

Moncho Fernández. "Hemos estado de notable alto"

Guardar

Lleida, 15 feb (EFE).- El entrenador del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha afirmado, tras la victoria de su equipo ante el Hiopos Lleida (81-93), que sus jugadores han completado una actuación de "notable alto".

El técnico gallego ha elogiado el trabajo de sus pupilos, tanto en ataque como en defensa, y también en el rebote, especialmente en la primera mitad.

"Ofensivamente, hemos sabido leer las diferentes defensas que nos ha planteado el Lleida", ha declarado. Gracias a ello, el Girona ha logrado escalar hasta los 93 puntos y ha dejado sin opciones a los ilerdenses.

Por este motivo, se ha mostrado muy satisfecho con el resultado final. "Globalmente, hemos hecho un buen trabajo", ha manifestado Fernández, destacando la dificultad de vencer en el Barris Nord, una "pista difícil".EFE

pbl/gmh/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Confederación del Ebro sigue dos crecidas en paralelo en la cabecera y el tramo medio

Infobae

Unos 80 alumnos de Grazalema retomarán las clases presenciales en Ronda y Zahara

Infobae

La Unidad Militar de Emergencia se retira de Ciudad Real tras el caudal de los ríos

Infobae

Juan Núñez empieza a trabajar en el Palau, en una nueva fase de recuperación de su rodilla

Infobae

Raphinha realiza parte del entrenamiento con el grupo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Suspenden de sueldo a un

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

Políticos y caseros: uno de cada cinco diputados en el Congreso recibe ingresos por el alquiler de viviendas y locales, incluyendo Sánchez y Feijóo

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

ECONOMÍA

Air Europa volverá este martes

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

La energía define quién crece

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid