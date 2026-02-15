Espana agencias

Manuel Pellegrini: "El marcador refleja quien fue el equipo con más ocasiones"

Palma, 15 feb (EFE). - El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, aseguró tras el triunfo contra el Mallorca (1-2) que se trataba de una victoria "muy difícil" y que "el marcador refleja quien fue el equipo con más ocasiones".

"Valoración muy positiva porque es un rival muy difícil en casa. Los resultados nos permitían alejarnos de nuestros perseguidores y acercarnos a los de arriba. El marcador refleja quien fue el equipo que tuvo más ocasiones, estoy muy contento porque el equipo no dejó pasar la oportunidad ante un rival muy difícil", destacó.

El técnico tuvo tiempo para alegrarse por Cedric Bakambu, que marcó el gol que les daría los tres puntos: "Me alegro mucho por Cedric, como en su momento por Chimy. Tenemos muchos jugadores lesionados y la plantilla trata de sacar la temporada adelante, si revisamos las estadísticas este equipo tiene mucho gol", comentó.

El objetivo del equipo sigue siendo luchar por lo máximo: "Nosotros durante toda la temporada no hemos dejado de tener la ambición, quizás con algunos traspiés que muchos equipos tienen, hemos tenido una gran cantidad de jugadores lesionados. Nos eliminó de la Copa del Rey el Atlético, que puede suceder, estamos vivos en Europa y de momento es una temporada que puede acabar de muy buena manera", añadió.

Respecto al sistema de juego, Pellegrini defendió que siempre tratan de jugar "con una idea parecida": "Jugando en casa tenemos que apurar mucho a los rivales, en el principio cometimos el error de estar muy atrás, con el marcador favorable uno se refugia más pero la idea futbolística siempre fue ir a buscar el partido", sentenció.

