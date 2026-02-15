Lista de las votaciones de Benidorm Fest 2026, con la victoria de Tony Grox y LucyCalys

Benidorm (Alicante), 15 feb (EFE).- Benidorm Fest 2026 ha concluido este sábado con la victoria de Tony Grox y LucyCayls gracias a su canción 'T Amaré', seguidos de Asha con 'Turista' y Rosalinda Galán con 'Mataora'.

El jurado profesional ha entregado la mitad de los puntos de la siguiente manera: Asha, la más votada, ha recibido 92 puntos, seguida de Tony Grox & LucyCalys (82), Izan Llunas (71), Miranda! y bailamamá (70), The Quinquis (65), Rosalinda Galán (52), Kitai (51), Dani J (40), María León y Julia Medina (30), Kenneth (24), Mayo (24), Mikel Herzog Jr (23).

Después el llamado "voto demoscópico" (realizado por una representación demográfica de la población española): Izan Llunas (48), Rosalinda Galán (44), Mikel Herzog Jr (40), Tony Grox y LucyCalys (36), Dani J (32), Asha (28), María León y Julia Medina (24), Kitai (20), The Quinquis (16), Kenneth (12), Miranda! y bailamamá (8), Mayo (4).

Por último, el voto de los espectadores a través de la app gratuita y los SMS y las llamadas de pago: Tony Grox y LucyCalys (48), Rosalinda Galán (44), Miranda! y bailamamá (40), Mayo (36), Kitai (32), María León y Julia Medina (28), Asha (24), Izan Llunas (20), Mikel Herzog Jr (16), The Quinquis (12), Dani J (8), Kenneth (4). EFE