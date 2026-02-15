La Unidad Militar de Emergencia se retira de Ciudad Real tras el caudal de los ríos

Toledo, 15 feb (EFE).- La Unidad Militar de Emergencia (UME) se ha retirado de la provincia de Ciudad Real, ya que los caudales de los ríos han bajado y, por lo tanto, ha mejorado la situación de los municipios que han sufrido inundaciones por los desbordamientos.

La delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha explicado este domingo en declaraciones a los medios de comunicación, tras la reunión del Comité de Análisis y Seguimiento Provincial (CASP), que el hecho de que haya dejado de llover ha permitido un descenso del caudal de los ríos, sobre todo del Bullaque, que es lo que ha provocado inundaciones en El Robledo.

Y aunque ha señalado que el embalse de Torre de Abrahám sigue soltando agua, ya lo hace "a un volumen muchísimo mejor", lo que implica que "en los próximos días va a ir mejorando la situación en el municipio de El Robledo", que era el que más preocupaba por las inundaciones.

En este sentido, ha afirmado que el caudal ha vuelto "prácticamente sobre su curso", por lo que ha informado de que la Junta de Comunidades ha considerado que la UME ya no es necesaria y por lo tanto, se ha desmovilizado, del mismo modo que también ha avanzado que se va desmovilizar la "maquinaria pesada de Tragsa", y el resto de maquinaria pesada como retroexcavadoras mixtas y camiones.

Fernández ha explicado, asimismo, que en el resto de los municipios la situación "ha mejorado bastante" y ya no hay riesgo de inundaciones, aunque ha pedido paciencia a la ciudadanía ya que "al subir el nivel freático, eso hace que en algunos sótanos y en algunas casas siga saliendo agua por los sumideros o por las tazas del váter", pero ha aseverado que a medida que vaya descendiendo el nivel freático, se solventarán esas incidencias. EFE