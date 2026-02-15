Espana agencias

La obra menos vista del pintor Mariano Bertuchi

Rafael Peña

Ceuta, 15 feb (EFE).- Además de un gran pintor, Mariano Bertuchi fue considerado un excelente ilustrador y grafista, pero su aportación gráfica es probablemente su faceta menos conocida, pese a que fue un fiel retratista de la realidad marroquí a través de una obra de temática costumbrista y de paisajes con el elemento humano como eje vertebrador.

Ahora, la Ciudad Autónoma de Ceuta -donde residió durante muchos años- ha puesto en valor la 'obra perdida' de Bertuchi Nieto (Granada, 6 de febrero de 1884-Tetuán, 20 de junio de 1955) con una muestra de 65 estampas marroquíes que se expone por primera vez en España antes de girar por otras ciudades.

"Con un estilo único e inmitable, Bertuchi reflejó en varias y evocadoras estampas a un Marruecos ancentral con ilustrciones que hizo para diferentes publicaciones de la época y de forma continuada ya desde la primera década del siglo XX", ha contado a EFE Gabriel Fernández Ahumada, técnico en Patrimonio, sobre la muestra denominada 'Mariano Bertuchi. Estampas marroquíes. 1903-1.27'.

El grueso de las reproduciones que expone en Ceuta la Fundación Premio Convivencia, en el seno del centro cultural 'Estación del Ferrocarril', tiene su origen en la denominada 'Revista de tropas coloniales', luego llamada 'África'.

Una muestra de esos dibujos es la que recorre las paredes de la sede de la Fundación, que ha querido homenajear al pintor español que desarrolló la parte más relevante de su carrera profesional en el protectorado español de Marruecos así como responsable de fijar la imagen de Marruecos en España a partir de mediados del siglo XX.

En 1918 Bertuchi y su familia decidieron trasladarse a Ceuta, una ciudad en plena expansión que se había convertido en la puerta de entrada al recién creado protectorado, como narra a EFE Gabriel Fernández Ahumada.

En la ciudad ceutí combinó su labor artística con la política local, ya que entre 1919 y 1923, Bertuchi fue miembro de la corporación municipal -primero concejal y luego teniente de alcalde, aunque por poco tiempo-, por lo que con esta exposición se conmemora el 140 aniversario del nacimiento del pintor granadino así como el 70 aniversario de su fallecimiento.

La exposición, tras su paso previo por las sedes del Instituto Cervantes en cuatro poblaciones marroquíes (Tánger, Fez, Rabat y Tetuán), recala en Ceuta como una oportunidad única para descubrir una parte fundamental del legado artístico del granadino.

La muestra, que tiene carácter itinerante y se expondrá en otras ciudades españolas, permite contemplar trabajos de más de un siglo, cuyas creaciones originales desaparecieron, ya que eran concebidas para la impresión y no para su conservación como obras únicas.

En el recorrido, el visitante puede apreciar las características que definieron al artista: su condición de pintor paisajista y costumbrista, su especial predilección por las escenas cotidianas, los cafés, los mercados, los entierros, los encantadores de serpientes o los narradores de cuentos, siempre en diálogo con el paisaje.

La exposición, que estará en Ceuta hasta principios de marzo, también refleja acontecimientos históricos relevantes como la pacificación del Rif, la entrega de armas por parte de las cabilas o la llegada de autoridades. Algo único y poco visto. EFE

