La neerlandesa Kok, oro y récord olímpico en los 500 metros de patinaje de velocidad

Roma, 15 feb (EFE).- La neerlandesa Femke Kok marcó este domingo un nuevo récord olímpico y se colgó el oro en los 500 metros de patinaje de velocidad en Milán Cortina 2026, con una marca de 36 segundos y 49 centésimas que le permitió superar a su compatriota Jutta Leerdam.

Se intercambiaron posiciones con respecto a los 1.000 metros. En esa prueba, fue Leerdam la que se colgó el oro y marcó el récord en el último par. Esta vez, Kok salió a escena última y mejoró los 37 segundos y 15 de centésimas de Leerdam para bañarse en oro y rubricar un récord olímpico, siendo la única que bajó de los 37 segundos.

La mediática Leerdam, muy conocida además en redes sociales y por su relación con el creador de contenido y boxeador estadounidense Jake Paul, se mantuvo en lo más alto hasta el final, con una carrera en la que volvió a exhibir su gran potencial en los últimos metros.

Al dominio de Países Bajos en el patinaje de velocidad se sumó, de nuevo, la incombustible japonesa Miho Takagi, bronce una vez más, como en los 1.000 metros, con una marca de 37 segundos y 27 centésimas.

Con este nuevo doblete, Países Bajos se coloca como el cuarto país en el medallero olímpico de esta cita invernal, con un total de 11 metales (5 oros, 5 platas y un bronce), todos cosechados en el patinaje de velocidad.

Por delante, están Estados Unidos con 17 preseas, Italia con 22 y Noruega con 24. EFE

